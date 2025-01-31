Экипажи ВМС США теряют квалификацию из-за очередной приостановки эксплуатации конвертопланов CV-22 Osprey

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Очередная приостановка полетов конвертопланов CV-22 Osprey, введенная Пентагоном в прошлом году, оказала «значительное» влияние на лётчиков и экипажи ВМС США. Об этом заявил журналистам заместитель командующего многоцелевого крыла материально-технического обеспечения флота в Сан-Диего Эндрю Бирд в понедельник в преддверии выставки «Запад-2025».

ВВС, ВМС и Корпус морской пехоты США с 6 декабря прошлого года прекратили все полеты конвертопланов Osprey до особого распоряжения. Причина такого решения — крушение конвертоплана возле берегов Японии 29 ноября 2023 года. Все полеты запрещены на время проведения расследования, возобновление эксплуатации CV-22 Osprey будет возможно после установления причины падения.

Приостановка эксплуатации данных конвертопланов совпала с тем, что как раз в этот период ВМС США переходят на эксплуатацию CV-22 Osprey в качестве основного воздушного судна для перевозки персонала и грузов, отметил Бирд.

У вас были пилоты и члены экипажа, которые рассчитывали уехать, получить большой опыт и квалификацию. Вместо этого они сидели здесь и не могли тренироваться, они не могли летать

— констатировал капитан.

Он сравнил эту ситуацию с тем, когда человек выбывает из строя на длительный период времени из-за проблем со здоровьем и в результате теряет время на тренировках и лётные часы. Фактически без надлежащих тренировок пилоты, особенно новички, теряют квалификацию, на восстановление которой потребуется значительное время.

Временный запрет коснулся и морского варианта конвертоплана CMV-22B Osprey, который помимо ВВС использовался и ВМС США, Корпусом морской пехоты и японскими военными.

К слову, одной из версий причины авиакатастрофы в аэропорту им Р. Рейгана вблизи с Вашингтоном, которую успел даже озвучить Трамп, могут быть ошибки экипажа военного вертолета Black Hawk, который буквально протаранил гражданский лайнер в ходе его посадки. При этом американские СМИ сообщают, что боевая машина выполняла тренировочный полет, но почему-то в зоне гражданского аэропорта.

В беседе с журналистами Бирд сказал, что его конвертопланы теперь делятся на две категории: те, у которых наработка на отказ коробки передач составляет менее 400 летных часов, и те, у которых наработка на отказ превышает 400 летных часов. У первых больше ограничений. Именно с трансмиссией и возникают чаще всего проблемы у конвертопланов класса Osprey.

Одно из ограничений, действующих в рамках временного разрешения на полеты, заключается в том, что нельзя находиться дальше, чем в 30 минутах от зоны посадки. Это создаёт особенно сложные условия для ВМС, которые используют конвертопланы Osprey над открытым океаном, по сравнению с морской пехотой и ВВС, которые обычно находятся ближе к берегу.

Прекращение полетов конвертопланов командованием ВС США вводится не в первый раз, эта процедура используется после каждой аварии Osprey, а их было уже немало. Командование КМП, ВВС и ВМС США уже достаточно давно решают вопрос с отказом от эксплуатации данных конвертопланов в случае появления замены.