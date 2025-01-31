Эр-Рияд останется в лидирующей группе импортеров ВиВТ за счет поставок по мегаконтрактам, заключенным до 2021 года

ЦАМТО, 30 января. Саудовская Аравия взяла в 2021-2024 гг. некоторую паузу в части вновь заключаемых контрактов, а крупные поставки вооружений по импорту в 2022-2023 гг. и в 2025-2028 гг. связаны с исполнением долгосрочных мегаконтрактов, заключенных, преимущественно, в период до 2021 года.

Ниже приведены статистические данные по импорту вооружений Саудовской Аравии в 2024 году, 2021-2024 гг. и прогноз на 2025-2028 гг.

По предварительным данным ЦАМТО, Саудовская Аравия занимает третье место в ежегодном рейтинге по фактическому объему импорта вооружений по итогам 2024 года. По данным ЦАМТО, объем идентифицированного военного импорта Саудовской Аравии в 2024 году составил 5,678 млрд. долл. или 5,09% от общемирового объема импорта ПВН (111,615 млрд. долл.).

Справочно: первое место в 2024 году по фактическому объему импорта вооружений занимает Польша (7,277 млрд. долл.), второе место – Индия (6,270 млрд. долл.), четвертое место – Австралия (5,041 млрд. долл.), пятое место – Япония (4,872 млрд. долл.).

Для сравнения: в 2021 году объем военного импорта Саудовской Аравии составил 3,955 млрд. долл. (4,77% от объема мирового импорта), в 2022 году – 10,690 млрд. долл. (10,07%, самый высокий результат за рассматриваемый период), в 2023 году – 8,498 млрд. долл. (8,77%).

В целом за последний 4-летний период Саудовская Аравия импортировала вооружений на сумму 28,822 млрд. долл. (7,25% от всего объема мирового импорта). С этим объемом импорта по периоду 2021-2024 гг. Саудовская Аравия занимает 3 место.

Справочно: первое место по периоду 2021-2024 гг. по фактическому объему импорта вооружений занимает Индия (31,781 млрд. долл., второе место – Катар (29,497 млрд. долл.), четвертое место – Кувейт (17,035 млрд. долл.), замыкают пятерку лидеров по фактическому импорту вооружений в 2021-2024 гг. ОАЭ (14,559 млрд. долл.).

По объему заключенных контрактов на импорт вооружений Саудовская Аравия по итогам 2024 года занимает непривычное для себя 9 место – 3,605 млрд. долл. или 2,95% от общемирового объема соглашений на импорт ПВН в 2024 году.

В целом по периоду 2021-2024 гг. Саудовская Аравия по объему заключенных контрактов занимает только 12 место.

Для сравнения: в 2021 году объем заключенных Саудовской Аравией контрактов на импорт ПВН составил 356 млн. долл. (0,32%), в 2022 году – 1,988 млрд. долл. (1,58%), в 2023 году – 6,3 млрд. долл. (4,14%).

В целом за последний 4-летний период Саудовская Аравия заключила контракты на импорт ПВН на сумму 12,249 млрд. долл. (2,40% мирового рынка), что обеспечило Эр-Рияду только 12 место. Это говорит о некоторой паузе в закупках вооружений Саудовской Аравии.

Потенциал Саудовской Аравии на перспективу: стоимостной объем "переходящих" потенциальных контрактов по закупке вооружений (пока они входят в категорию "намерения"), решения по которым не были приняты в 2024 году (учтены итоги завершившихся тендеров, контракты по которым пока не подписаны; объявленные в 2024 году тендеры; проводившиеся в течение 2024 года тендеры, объявленные ранее и решения по которым пока не приняты; заявленные намерения по прямой закупке вооружений) по состоянию на конец декабря 2024 года ЦАМТО оценивает в сумму 12,397 млрд. долл. (6 место в рейтинге по стоимостному объему намерений по закупке вооружений). Столь низкая позиция Эр-Рияда в рейтинге говорится о перенасыщении рынка вооружений Саудовской Аравии

Для сравнения: первое место в данном рейтинге занимает Индия с объемом "переходящих" потенциальных контрактов по закупке вооружений на сумму 77,749 млрд. долл., второе место занимает Канада с объемом 46,765 млрд. долл., третье место занимает Польша с объемом 30,099 млрд. долл., четвертое место занимает Австралия с объемом 25,870 млрд. долл., замыкает пятерку лидеров Италия с объемом 14,879 млрд. долл.

Прогнозируемый импорт ВиВТ Саудовской Аравии в предстоящие 4 года (2025-2028 гг.) по уже заключенным контрактам оценивается в сумму 47,509 млрд. долл. (2 место), в том числе 3,167 млрд. долл. в 2025 году, 10,090 млрд. долл. в 2026 году, 10,608 млрд. долл. в 2027 году и 23,644 млрд. долл. в 2028 году. Следует отметить, что столь масштабные поставки по импорту будут выполнены по долгосрочным контрактам, заключенным, в своем большинстве, до 2021 года.

Для сравнения: первое место в данном рейтинге занимает Польша (51,452 млрд. долл.), третье место – Индия (44,964 млрд. долл.), четвертое место – Германия (25,391 млрд. долл.), пятое место – Япония (24,040 млрд. долл.).