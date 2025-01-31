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ЦАМТО

Эр-Рияд останется в лидирующей группе импортеров ВиВТ за счет поставок по мегаконтрактам, заключенным до 2021 года

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Президент США Дональд Трамп показывает наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальман Аль Сауду плакат с образцами военной техники, поставляемой США армии Саудовской Аравии, 2018 год
Президент США Дональд Трамп показывает наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальман Аль Сауду плакат с образцами военной техники, поставляемой США армии Саудовской Аравии, 2018 год.
Источник изображения: Фото: TASS/EPA/KEVIN DIETSCH

ЦАМТО, 30 января. Саудовская Аравия взяла в 2021-2024 гг. некоторую паузу в части вновь заключаемых контрактов, а крупные поставки вооружений по импорту в 2022-2023 гг. и в 2025-2028 гг. связаны с исполнением долгосрочных мегаконтрактов, заключенных, преимущественно, в период до 2021 года.

Ниже приведены статистические данные по импорту вооружений Саудовской Аравии в 2024 году, 2021-2024 гг. и прогноз на 2025-2028 гг.

По предварительным данным ЦАМТО, Саудовская Аравия занимает третье место в ежегодном рейтинге по фактическому объему импорта вооружений по итогам 2024 года. По данным ЦАМТО, объем идентифицированного военного импорта Саудовской Аравии в 2024 году составил 5,678 млрд. долл. или 5,09% от общемирового объема импорта ПВН (111,615 млрд. долл.).

Справочно: первое место в 2024 году по фактическому объему импорта вооружений занимает Польша (7,277 млрд. долл.), второе место Индия (6,270 млрд. долл.), четвертое место Австралия (5,041 млрд. долл.), пятое место Япония (4,872 млрд. долл.).

Для сравнения: в 2021 году объем военного импорта Саудовской Аравии составил 3,955 млрд. долл. (4,77% от объема мирового импорта), в 2022 году – 10,690 млрд. долл. (10,07%, самый высокий результат за рассматриваемый период), в 2023 году – 8,498 млрд. долл. (8,77%).

В целом за последний 4-летний период Саудовская Аравия импортировала вооружений на сумму 28,822 млрд. долл. (7,25% от всего объема мирового импорта). С этим объемом импорта по периоду 2021-2024 гг. Саудовская Аравия занимает 3 место.

Справочно: первое место по периоду 2021-2024 гг. по фактическому объему импорта вооружений занимает Индия (31,781 млрд. долл., второе место Катар (29,497 млрд. долл.), четвертое место Кувейт (17,035 млрд. долл.), замыкают пятерку лидеров по фактическому импорту вооружений в 2021-2024 гг. ОАЭ (14,559 млрд. долл.).

По объему заключенных контрактов на импорт вооружений Саудовская Аравия по итогам 2024 года занимает непривычное для себя 9 место – 3,605 млрд. долл. или 2,95% от общемирового объема соглашений на импорт ПВН в 2024 году.

В целом по периоду 2021-2024 гг. Саудовская Аравия по объему заключенных контрактов занимает только 12 место.

Для сравнения: в 2021 году объем заключенных Саудовской Аравией контрактов на импорт ПВН составил 356 млн. долл. (0,32%), в 2022 году – 1,988 млрд. долл. (1,58%), в 2023 году – 6,3 млрд. долл. (4,14%).

В целом за последний 4-летний период Саудовская Аравия заключила контракты на импорт ПВН на сумму 12,249 млрд. долл. (2,40% мирового рынка), что обеспечило Эр-Рияду только 12 место. Это говорит о некоторой паузе в закупках вооружений Саудовской Аравии.

Потенциал Саудовской Аравии на перспективу: стоимостной объем "переходящих" потенциальных контрактов по закупке вооружений (пока они входят в категорию "намерения"), решения по которым не были приняты в 2024 году (учтены итоги завершившихся тендеров, контракты по которым пока не подписаны; объявленные в 2024 году тендеры; проводившиеся в течение 2024 года тендеры, объявленные ранее и решения по которым пока не приняты; заявленные намерения по прямой закупке вооружений) по состоянию на конец декабря 2024 года ЦАМТО оценивает в сумму 12,397 млрд. долл. (6 место в рейтинге по стоимостному объему намерений по закупке вооружений). Столь низкая позиция Эр-Рияда в рейтинге говорится о перенасыщении рынка вооружений Саудовской Аравии

Для сравнения: первое место в данном рейтинге занимает Индия с объемом "переходящих" потенциальных контрактов по закупке вооружений на сумму 77,749 млрд. долл., второе место занимает Канада с объемом 46,765 млрд. долл., третье место занимает Польша с объемом 30,099 млрд. долл., четвертое место занимает Австралия с объемом 25,870 млрд. долл., замыкает пятерку лидеров Италия с объемом 14,879 млрд. долл.

Прогнозируемый импорт ВиВТ Саудовской Аравии в предстоящие 4 года (2025-2028 гг.) по уже заключенным контрактам оценивается в сумму 47,509 млрд. долл. (2 место), в том числе 3,167 млрд. долл. в 2025 году, 10,090 млрд. долл. в 2026 году, 10,608 млрд. долл. в 2027 году и 23,644 млрд. долл. в 2028 году. Следует отметить, что столь масштабные поставки по импорту будут выполнены по долгосрочным контрактам, заключенным, в своем большинстве, до 2021 года.

Для сравнения: первое место в данном рейтинге занимает Польша (51,452 млрд. долл.), третье место Индия (44,964 млрд. долл.), четвертое место Германия (25,391 млрд. долл.), пятое место Япония (24,040 млрд. долл.).

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Австpалия
Германия
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Кувейт
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Польша
Саудовская Аравия
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