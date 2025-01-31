Мединский не стал раскрывать детали наработок по процессу переговоров по Украине

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что помощник президента вел переговоры по Украине, поэтому весь массив наработок он продолжает курировать

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Председатель Российского военно-исторического общества (РВИО), помощник президента РФ Владимир Мединский не стал опровергать слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что он продолжает курировать наработки по переговорам с Украиной, однако детали раскрывать не стал.

"Я не буду опровергать Дмитрия Сергеевича Пескова, но ничего подробно рассказать вам не могу", - сказал он в интервью РБК.

Ранее Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину сообщил, что Мединский вел переговоры по Украине, поэтому весь массив наработок он продолжает курировать. При этом он добавил, что сейчас никакой переговорной группы нет, потому что "нет переговоров и нет даже перспектив переговоров".