Войти
ТАСС

Мединский не стал раскрывать детали наработок по процессу переговоров по Украине

287
0
0
Председатель РВИО, помощник президента РФ Владимир Мединский
Председатель РВИО, помощник президента РФ Владимир Мединский.
Источник изображения: © Сергей Булкин/ ТАСС

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что помощник президента вел переговоры по Украине, поэтому весь массив наработок он продолжает курировать

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Председатель Российского военно-исторического общества (РВИО), помощник президента РФ Владимир Мединский не стал опровергать слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что он продолжает курировать наработки по переговорам с Украиной, однако детали раскрывать не стал.

"Я не буду опровергать Дмитрия Сергеевича Пескова, но ничего подробно рассказать вам не могу", - сказал он в интервью РБК.

Ранее Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину сообщил, что Мединский вел переговоры по Украине, поэтому весь массив наработок он продолжает курировать. При этом он добавил, что сейчас никакой переговорной группы нет, потому что "нет переговоров и нет даже перспектив переговоров". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.01 12:16
  • 7369
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 31.01 12:08
  • 245
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 31.01 08:09
  • 150
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 31.01 05:58
  • 1
В России запатентовали конструкцию гибрида вертолета и самолета
  • 30.01 14:26
  • 0
Пишем – сокращение американских войск в Европе, в уме – подготовка к войне
  • 30.01 00:11
  • 1
Некое сочетание взглядов "со стороны" (сейчас) и "изнутри" (на основе прошлого опыта)
  • 29.01 20:11
  • 0
Ответ на "Запад вооружается для мира?"
  • 29.01 18:14
  • 9
Италия приобретет 380 ОБТ KF51 "Пантер" и 1050 БМП KF41 "Линкс"
  • 29.01 17:37
  • 0
Запад вооружается для мира?
  • 29.01 17:12
  • 6
Генеральская сделка
  • 29.01 12:30
  • 1
Создан аккумулятор на основе грибов и сахара
  • 29.01 12:19
  • 1
Умер главный российский строитель дирижаблей
  • 29.01 02:30
  • 0
Ответ на "Ковальчук: москитный флот для РФ имел бы преимущества перед большими кораблями"
  • 28.01 23:37
  • 1
В зоне СВО заметили БМП с «мохнатым» «царь-мангалом»
  • 28.01 22:38
  • 0
По заявке местного начетчика: о кораблестроительных программах США