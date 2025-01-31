В ОДКБ заявили о беспрецедентном росте напряженности в Восточной Европе

Сердюков: рост напряженности в Восточной Европе носит беспрецедентный характер

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Рост напряженности в Восточной Европе носит беспрецедентный характер, заявил начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Андрей Сердюков.

"Рост напряженности в восточноевропейском регионе носит беспрецедентный характер", - сказал Сердюков на брифинге.

Он отметил, что значительное присутствие коллективных и национальных войск в непосредственной близости от границ Белоруссии и России сохраняется. "Нарастает их военная активность, интенсивность и масштабы совместных учений", - указал Сердюков.

"Активно совершенствуется оперативное оборудование территории региона с целью сокращения сроков перегруппировки войск НАТО к границам Организации", - подчеркнул он.