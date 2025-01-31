Войти
ЦАМТО

Россия и Белоруссия обсуждают создание сервисного центра по ремонту средств ПВО

275
0
0
Логотип ОАО "2566 ЗРРЭВ"
Логотип ОАО "2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения".
Источник изображения: http://nevskii-bastion.ru/

ЦАМТО, 30 января. Белоруссия и Россия ведут переговоры о создании на белорусской территории сервисного центра по ремонту средств ПВО, сообщила пресс-служба Государственного военно-промышленного комитета республики.

"Госкомвоенпром ведет работу по созданию сервисного центра по ремонту средств противовоздушной обороны", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале комитета.

Отмечается, что 28 января ОАО "2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения" стало местом проведения рабочей встречи между предприятиями Госкомвоенпрома и российской делегацией с участием представителей Министерства обороны Белоруссии.

"Белорусское оружейное ведомство представляли ОАО "2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения" и ОАО "Минский завод колесных тягачей". Российскую делегацию возглавил заместитель генерального директора АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн", – говорится в публикации.

В ходе встречи обсуждались текущие вопросы реализации проекта по созданию на базе ОАО "2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения" сервисного центра по ремонту средств ПВО, передает "РИА Новости".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Компании
2566 ЗРРЭВ
Алмаз-Антей
МЗКТ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.01 12:16
  • 7369
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 31.01 12:08
  • 245
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 31.01 08:09
  • 150
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 31.01 05:58
  • 1
В России запатентовали конструкцию гибрида вертолета и самолета
  • 30.01 14:26
  • 0
Пишем – сокращение американских войск в Европе, в уме – подготовка к войне
  • 30.01 00:11
  • 1
Некое сочетание взглядов "со стороны" (сейчас) и "изнутри" (на основе прошлого опыта)
  • 29.01 20:11
  • 0
Ответ на "Запад вооружается для мира?"
  • 29.01 18:14
  • 9
Италия приобретет 380 ОБТ KF51 "Пантер" и 1050 БМП KF41 "Линкс"
  • 29.01 17:37
  • 0
Запад вооружается для мира?
  • 29.01 17:12
  • 6
Генеральская сделка
  • 29.01 12:30
  • 1
Создан аккумулятор на основе грибов и сахара
  • 29.01 12:19
  • 1
Умер главный российский строитель дирижаблей
  • 29.01 02:30
  • 0
Ответ на "Ковальчук: москитный флот для РФ имел бы преимущества перед большими кораблями"
  • 28.01 23:37
  • 1
В зоне СВО заметили БМП с «мохнатым» «царь-мангалом»
  • 28.01 22:38
  • 0
По заявке местного начетчика: о кораблестроительных программах США