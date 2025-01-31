Россия и Белоруссия обсуждают создание сервисного центра по ремонту средств ПВО

ЦАМТО, 30 января. Белоруссия и Россия ведут переговоры о создании на белорусской территории сервисного центра по ремонту средств ПВО, сообщила пресс-служба Государственного военно-промышленного комитета республики.

"Госкомвоенпром ведет работу по созданию сервисного центра по ремонту средств противовоздушной обороны", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале комитета.

Отмечается, что 28 января ОАО "2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения" стало местом проведения рабочей встречи между предприятиями Госкомвоенпрома и российской делегацией с участием представителей Министерства обороны Белоруссии.

"Белорусское оружейное ведомство представляли ОАО "2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения" и ОАО "Минский завод колесных тягачей". Российскую делегацию возглавил заместитель генерального директора АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн", – говорится в публикации.

В ходе встречи обсуждались текущие вопросы реализации проекта по созданию на базе ОАО "2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения" сервисного центра по ремонту средств ПВО, передает "РИА Новости".