Поражает наименее защищённый участок: Иран показал отстрел новой противотанковой ракеты Badr

Источник изображения: topwar.ru

Иран провёл первый публичный показ применения противотанковой ракеты Badr. Отстрел новой ПТУР показан на кадрах, выложенных на днях в сети.

Предположительно, данное изделие было создано на базе ПТУР Almas, однако имеет уменьшенный калибр в 110 мм вместо 130 мм и может использоваться одним оператором за счёт более лёгкой конструкции (вес примерно 15 кг). Принцип действия ракеты – «выстрелил и забыл», при дальности огня до 2 км она в состоянии пробить до 600 мм брони.

На основе кадров отстрела ПТУР можно предположить, что она наносит удар по цели под большим углом и, таким образом, способна поражать бронетехнику в верхнюю полусферу, которая традиционно является наименее защищённым участком.

По всей видимости, Badr придёт на замену таким ПТРК как Saeghe и, как полагают в западной прессе, вскоре появления нового изделия следует ожидать на территории Ближнего Востока.

Создание собственных ПТУР в Иране стартовало в 1970-х годах после закупки в 1971 году американских ракет BGM-71 TOW. На её основе был разработан Toophan, который положил начало эволюции национальных противотанковых средств. Кроме того, была создана ракета Raad по образцу советской 9М14М «Малютка», также ставшая отправной точкой для дальнейшего развития ПТУР.