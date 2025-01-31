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ЦАМТО

Рада начала консультации с ЕС о возможном замещении грантовой помощи USAID

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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

ЦАМТО, 30 января. Украина на парламентском уровне начала консультации с ЕС о возможном замещении американской помощи по грантовым программам USAID.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщили 29 января в комитете по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной рады.

Ранее украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники сообщил, что украинский офис агентства США по международному развитию USAID получил приказ остановить все проекты в стране после указа о приостановке американской помощи третьим странам. Как подчеркнул источник, на данный момент сотрудники украинского отделения организации не имеют данных о дальнейшей судьбе программы на Украине.

"К сожалению, масштаб проблем, с которыми столкнулась Украина… в связи с прекращением американской помощи, значительно больше, чем может показаться на первый взгляд. Украинские организации и другие субъекты, получавшие гранты от USAID, не имели времени подготовиться к таким резким изменениям… На парламентском уровне уже начаты консультации с европейскими коллегами о возможном замещении американской помощи – хотя бы на то время, пока в Вашингтоне не будут приняты окончательные решения", – говорится в заявлении, опубликованном на сайте украинского парламента.

Ранее Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике Соединенных Штатов.

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