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ЦАМТО

KNDS France модернизирует третью партию танков СВ Франции к версии "Леклерк XLR"

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Источник изображения: Фото: zona-militar.com

ЦАМТО, 30 января. Генеральная дирекция по вооружениям (DGA) Министерства ВС Франции объявила о заключении контракт на модернизацию 100 танков "Леклерк" СВ страны к конфигурации "Леклерк XLR".

Таким образом, общее количество танков, которые пройдут модернизацию, достигло 200 ед. (50 ед. были заказаны в 2021 году и 50 ед. – в 2022 году).

Как сообщал ЦАМТО, контракт стоимостью 330 млн. евро на разработку проекта модернизации 200 состоящих на вооружении СВ Франции с 1990-х гг. ОБТ "Леклерк" был заключен с компанией Nexter в марте 2015 года.

В июне 2021 года DGA заключила с Nexter Systems контракт на выполнение ремонта и модернизации первых 50 ОБТ. В декабре 2022 года Генеральная дирекция по вооружениям подписала с компанией контракт на проведение ремонта и модернизацию к стандарту "Леклерк XLR" еще 50 ОБТ "Леклерк".

В соответствии с положениями "Закона о военных программах на 2024-2030 годы", к концу 2030 года должны быть модернизированы 160 танков "Леклерк", еще 40 ед. – к концу 2035 года. Одновременно с танками должны пройти модернизацию 17 бронированных ремонтно-эвакуационных машин (БРЭМ) "Леклерк DCL".

По состоянию на 10 декабря 2024 года DGA передала СВ Франции 34 прошедших модернизацию танка "Леклерк XLR". В течение 2024 года был поставлен 21 танк. Работы ведутся на предприятии KNDS France в Роане.

Предполагается, что модернизированный "Леклерк XLR" будет применяться до 2040-х годов, когда будет заменен машиной, разработанной в рамках франко-германской программы "Основная наземная боевая система" MGCS (Main Ground Combat System).

Модернизация танка "Леклерк" направлена, в первую очередь, на его интеграцию в состав общевойсковых тактических групп СВ в рамках программы Scorpion. С этой целью "Леклерк XLR" оснащается общими для машин Scorpion средствами оповещения и связи: ветроникой, цифровой системой боевого управления и обмена информацией SICS (Systeme d'Information et de Combat SCORPION), радиостанциями Contact компании Thales.

Кроме того, для адаптации к новым угрозам усилена защита танка от мин, самодельных взрывных устройств и реактивных противотанковых гранатометов. ОБТ получил систему постановки помех BARAGE компании Thales, комплекты навесной защиты. К концу 2025 года танк будет оснащен дистанционно управляемым модулем вооружения (ДУМВ) T2B с 7,62-мм пулеметом бельгийской компании FN Herstal для боя в городских условиях. Огневая мощь будет усилена за счет новой системы управления огнем (ее разработка будет завершена к 2028 году), позволяющей вести стрельбу новыми 120-мм боеприпасами, в т.ч. программируемыми и многоцелевыми, новых цифровых прицелов наводчика и командира. Танк оснащен системой защиты от оружия массового поражения и системами ночного видения для применения в любое время суток.

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Страны
Франция
Продукция
MGCS
Компании
FN Herstal
Nexter
Thales
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