Боец: каждый второй "Ланцет" "Ахмата" в Курской области попадает в цель

Командир расчета с позывным Редуктор отметил, что в последний раз применял боеприпасы, когда противник атаковал хутор Бердин

КУРСК, 30 января. /ТАСС/. Расчету спецназа "Ахмат" в Курской области при средней эффективности барражирующего боеприпаса "Ланцет" в 30% удается каждым вторым дроном поражать цель, несмотря на средства РЭБ противника, сообщил журналистам командир расчета с позывным Редуктор.

"Вообще статистика такая, что процентов 30 поражений, но моя статистика сейчас - это 50-60% поражений, то есть до цели из десяти дронов шесть у меня долетает точно", - сказал он.

В последний раз он применял "Ланцеты", когда противник атаковал хутор Бердин.

"Ребята помогали: кто сидел на картах, чтобы быстро сориентироваться, кто на связи, работа технического состава экипажа слаженная была, за счет этого мы пуляли один за одним в цель. Только в цель положили, уже следующий на подходе шел. Мы ударили по пяти единицам техники, три сожгли - два танка Т-72 и один БТР. Еще две подбитые единицы техники смогли уехать", - добавил Редуктор.

На вооружении расчета также находится дрон-разведчик самолетного типа Zalа, на котором операторы ищут цели. Среди выявленных целей - укрепрайоны противника, скопления пехоты, по которым потом уже наносились удары артиллерией.