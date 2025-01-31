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Военное обозрение

ВМС Испании получат на вооружение тактические БПЛА SIRTAP, способные работать с борта авианосцев

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Источник изображения: topwar.ru

Компания Airbus Defence объявила о подписании соглашения с испанской судостроительной компанией Navantia с целью изучения возможности интеграции тактических беспилотников SIRTAP с кораблями ВМС королевства. В частности, предполагается обеспечить взаимодействия SIRTAP с другими системами испанского авианосца Juan Carlos I.

Как сообщается, SIRTAP, оборудованный электрооптической системой и многоцелевым радаром, способен обеспечить возможность осуществлять широкий спектр разведывательных действий. SIRTAP разработан для работы в условиях неблагоприятной окружающей среды и сертифицирован испанским военным командованием.

SIRTAP способен работать практически в любых погодных условиях благодаря системе защиты от обледенения. Аппарат может находиться в воздухе до 20 часов и подходит для наблюдения и рекогносцировки местности как в дневное, так и в ночное время суток. Кроме того, беспилотник обладает высокой устойчивостью к воздействию бокового ветра. БПЛА может нести полезную нагрузку до 180 кг.

Таким образом, после первоначальных испытаний турецкого Bayraktar TB3 и американского Mojave, SIRTAP станет третьим БПЛА, разработанным для работы на борту авианосцев с короткими взлетно-посадочными полосами. Беспилотник можно использовать для разведки на море и содействия операциям по наведению и координации.

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