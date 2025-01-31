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Военное обозрение

«Скачок в боевой мощи авиации»: Польша закупила ракеты AARGM-ER для подавления ПВО

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Источник изображения: topwar.ru

На днях Минобороны Польши закупило у США свыше 200 единиц AARGM-ER («усовершенствованная противорадиолокационная управляемая ракета увеличенной дальности»). Стоимость сделки оценивается в $745 млн. Всего Вашингтон одобрил в апреле 2024 года продажу Варшаве 360 ракет этого типа на общую сумму $1275 млн.

В военном ведомстве страны пояснили, что поставки первой заказанной партии AARGM-ER запланированы на период с 2029 по 2035 год. Эти ракеты будут применяться с истребителей F-35 и – после соответствующей адаптации – с F-16 ВВС Польши.

В задачу AARGM-ER входит подавление и поражение средств ПВО неприятеля. Имея радиус полёта свыше 200 км, ракета нацеливается на источники излучения вражеских радаров, которые, в частности, придаются ПВО. Тем самым при массированном применении AARGM-ER позволяет «расчистить» воздушное пространство от наземных угроз и перейти авиации к разгрому противника в режиме «свободного» полёта.

ВВС Польши совершают внушительный скачок в боевой мощи благодаря приобретению AARGM-ER

- говорится в местной прессе.

AGM-88G AARGM-ER – это усовершенствованная версия AGM-88E AARGM, которая, в свою очередь, является улучшенным вариантом противорадиолокационной ракеты HARM, разработанной американским концерном Raytheon. Вариант AARGM-ER оснащён новым ракетным двигателем и обладает улучшенной аэродинамической конструкцией, но при этом сохранил сенсоры и боеголовку своего предшественника. В настоящее время этой ракетой обладают только США, также она была закуплена кроме Польши Нидерландами и Финляндией.

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Страны
Нидерланды
Польша
США
Финляндия
Продукция
F-16
F-35
Компании
Raytheon
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