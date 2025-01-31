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ТАСС

В Ростехе заявили о повышенной защищенности задействованного в СВО Ми-35М

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Ударный вертолет Ми-35М ВКС России
Ударный вертолет Ми-35М ВКС России.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Вертолет может противостоять стрельбе малокалиберной артиллерии, отметили в госкорпорации

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Российский многоцелевой ударный вертолет Ми-35М благодаря бронированию может противостоять стрельбе малокалиберной артиллерии. Это делает его одной из самых живучих машин подобного класса, отметили в Ростехе.

"Ми-35М сегодня - самый универсальный ударный боевой вертолет среди существующих серийных машин в мире. Он обладает превосходной огневой мощью и может круглосуточно и эффективно применять высокоточное оружие. При этом вертолет имеет большую площадь бронирования, в том числе против снарядов малокалиберной артиллерии, что делает его одной из самых живучих машин такого класса", - сообщили там.

Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении опорных пунктов и технике ВСУ как в Курской области, так и в зоне специальной военной операции (СВО) с помощью данных вертолетов.

Ми-35М является модернизированной версией Ми-24 и предназначен для уничтожения бронетехники, живой силы противника, огневой поддержки мотострелковых и танковых подразделений, высадки десанта, эвакуации раненых. Вертолет также способен транспортировать грузы в кабине и на внешней подвеске. Экипаж составляет три человека. 

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Страны
Россия
Продукция
Ми-24
Ми-35
Ми-35М
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