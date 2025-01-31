"Подставили союзники". У Киева появилась еще одна нерешаемая проблема

ВСУ портят американские гаубицы быстрее, чем США успевают их чинить

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Украинские артиллеристы столкнулись с серьезными трудностями — стволы американских гаубиц быстро износятся. Ресурса заокеанской орудий не хватает для боевых действий столь высокой интенсивности. При этом ВПК США не может покрыть резко возросший спрос. О капризах западных вооружений в зоне СВО — в материале РИА Новости.

На три-четыре часа боя

ВСУ в данный момент располагают, пожалуй, самым многообразным парком боевой техники в мире. С одной стороны, это преимущество. Российским военным необходимо учитывать параметры всех типов западного "железа" и подбирать для борьбы с ним соответствующие огневые средства. С другой, столь пестрый арсенал — ахиллесова пята. Снабжение — настоящий кошмар для тыловиков и логистов. Несмотря на хваленую натовскую унификацию, для каждой машины нужны свои запчасти, многие требуют особого топлива, а некоторые попросту не "тянут" европейский театр военных действий.

Украинские военные Источник изображения: © AP Photo / Evgeniy Maloletka

Так, по документам ресурс ствола артиллерийского орудия M776 буксируемой гаубицы M777, а также его варианта M284 для самоходных M109 — около 4500 выстрелов. Этого достаточно для вооруженного конфликта низкой интенсивности где-нибудь на Ближнем Востоке, но откровенно мало для войны с противником уровня России. При нынешнем темпе стрельбы эти орудия приходят в негодность уже через два-три месяца. Их нужно вывозить в тыловые районы для ремонта и обслуживания.

Впрочем, артиллеристы ВСУ утверждают, что на самом деле ресурс ствола еще меньше. Точность и надежность орудия значительно падают всего после 1500 выстрелов. Дело в том, что украинцы ведут огонь из американских огневых систем с предельной дистанции, чтобы не угодить под "ответку", поэтому используются полные метательные заряды. Это быстро приводит к деградации нарезов и общей внутренней структуры ствола. Бывали случаи, когда "три топора" взрывались при выстреле, убивая и калеча расчеты.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Всего Пентагон передал Киеву более 200 гаубиц M777 и САУ M109 разных модификаций, эти орудия — из самых массовых в ВСУ. А единственное предприятие, изготавливающее для них запчасти, Watervliet Arsenal в штате Нью-Йорк способно выпускать не более 30 стволов в месяц. Необходимость наращивания производственных мощностей включили в недавно опубликованный бюджетный документ Пентагона от 17 декабря 2024-го.

Как сообщает портал The War Zone, Вашингтон решил выделить на это 161 миллион долларов. Позже планируется построить еще одну линию, которая как минимум удвоит выпуск. В Пентагоне справедливо опасаются, что если возможностей американского ВПК недостаточно для снабжения Украины, то их точно не хватит для самих США в случае войны с Китаем на Азиатско-Тихоокеанском театре военных действий.

Украинские военные с гаубицей M777 Источник изображения: © AP Photo / LIBKOS

Справедливости ради стоит отметить, что проблема износа материальной части артиллерии есть и в российской армии. Однако Россия, в отличие от Украины, может самостоятельно производить все необходимое для ремонта и обслуживания техники. А исправность и боеготовность вооружений ВСУ целиком и полностью зависит от западных поставок.

Примерно та же история с немецкими самоходными гаубицами PZH2000 — Киев получил таких около 40 единиц. До СВО многие эксперты называли эти артиллерийские системы лучшими в мире. Однако практически все САУ из арсенала ВСУ уже побывали в ремонте. Их стволы рассчитаны на 100 выстрелов в сутки. Это четыре-пять часов интенсивного боя. А все, что больше, откровенно портит оружие и ускоряет износ.

Капризные танки

Немало трудностей и при эксплуатации натовской тяжелой бронетехники, которая зачастую требует разных "расходников". Самый наглядный пример — британские танки Challenger 2 и немецкие Leopard 1. У них нарезные 120-миллиметровые и 105-миллиметровые пушки соответственно, а у американских Abrams и немецких Leopard 2 орудия гладкоствольные. Оставшиеся у Украины советские Т-64 и трофейные Т-72 стреляют 125-миллиметровыми снарядами.

Для пополнения боекомплекта этих машин нужны четыре разных типа боеприпасов. А еще разношерстные БМП, БТР, бронеавтомобили, комплексы ПВО. Даже если бы разных снарядов и запчастей хватало с избытком, доставить все это до линии фронта с разных складов и баз хранения тоже было бы очень нелегко. Тем более в условиях повышения эффективности российских разведывательно-огневых контуров.

Кроме того, танки стран НАТО слишком тяжелые. Боевая масса "Абрамсов", "Леопардов" и "Челленджеров" — больше 60 тонн. А донбасский чернозем очень коварен, особенно в межсезонье. Дожди размывают его до состояния глубокого болота, в котором вязнут и танки, и инженерные машины, пытающиеся их вытащить.

Танк Abrams на выставке трофейной техники Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

Как выяснилось, двигатели западной техники, в частности "Абрамсов", очень чувствительны к грязи и быстро выходят из строя. А запчасти и технические специалисты имеются далеко не всегда. Как признавались в интервью европейским СМИ украинские военнослужащие, бывали случаи, когда танки ломались прямо в разгар боя. В то же время машины советской школы продолжали действовать исправно.

В погоне за чудо-оружием

В принципе, все вооружения, которые в ВСУ объявляли "вундерваффе", не стали серебряной пулей, способной сразить российскую армию. Американские ПТРК Javelin оказались слишком "заторможенными": чтобы боеголовка ракеты навелась на цель, нужно от 40 секунд до полутора минут. И они крайне посредственно работают в городской застройке — мешают торчащие куски арматуры, свисающие провода, распахнутые оконные рамы. Еще до войны Украина испытывала эти комплексы на полигоне. Чтобы ракета с тепловым наведением нашла цель, потребовалось развести в каркасе БТР костер. То есть для ударов по незаведенной технике или фортификационным укрытиям эти ПТРК бесполезны.

Американский противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin и ракеты UN 0182, захваченные в Мариуполе в ходе спецоперации на Украине, на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Небезызвестные турецкие БПЛА Bayraktar TB2, прекрасно зарекомендовавшие себя во Второй карабахской войне, вэсэушники так и не научились применять правильно. Крупные и тихоходные дроны бессильны перед противником, обладающим серьезной ПВО. Киев потерял уже под сотню таких БПЛА и лишь изредка применяет их на тихих участках фронта — исключительно в роли разведчиков.

Наконец, нашлась управа и на хваленый спутниковый интернет Starlink, на который завязана вся система управления ВСУ. Через него обмениваются разведданными в реальном времени, получают целеуказание от западных кураторов, управляют беспилотной авиацией. Глушить его научились не сразу. Но сегодня, как неоднократно сообщали зарубежные СМИ, в ряде районов боевых действий спутниковый интернет просто не ловится. С этим вэсэушники столкнулись, в частности, в Курской области.

В общем, зависимость от западного ВПК — большая слабость ВСУ. Желание США и ЕС вооружить Киев до зубов поставило в тяжелые условия украинских тыловиков. Это в очередной раз доказывает, что без собственной оборонной промышленности государство не способно обеспечить себе безопасность в долгосрочной перспективе.