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В России оценили срок службы Су-57

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости.

Генерал Попов: Истребители Су-57 будут использовать минимум 50 лет

Истребитель пятого поколения Су-57 будут использовать минимум 50 лет. Срок службы российского самолета оценил заслуженный военный летчик России генерал-майор в отставке Владимир Попов в беседе с NEWS.ru.

«Су-57 — уже не просто самолет, а целая платформа: и истребитель, и ударно-разведывательный комплекс, и истребитель дальнего и ближнего боя. Технологического задела хватит минимум на 50 лет службы. Это платформа истребителя 21-го века. И только потом, через 50 лет, вероятно, начнется процесс снятия Су-57 с вооружения», — сказал он.

Попов подчеркнул, что Су-57 может стать ведущим самолетом, который сможет координировать работу группы беспилотников. Он допустил, что в течение всего срока службы в конструкцию самолета будут вносить значительные изменения.

Прототип истребителя Су-57 совершил первый полет в 2010 году, а в 2020-м Воздушно-космические силы России получили первый серийный самолет.

В декабре 2024 года в «Ростехе» сообщили, что «Объединенная авиастроительная корпорация» передала Министерству обороны России партию Су-57 и истребителей-бомбардировщиков Су-34.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Су-34
Компании
Минoбороны РФ
ОАК
Проекты
2020-й год
БПЛА
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