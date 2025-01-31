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У ИИ обнаружили левые взгляды

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Фото: Shutterstock / Fotodom
Фото: Shutterstock / Fotodom.

Hugging Face: Опрос чат-ботов показал приверженность ИИ левым взглядам

Ученые выяснили, что большинство моделей искусственного интеллекта (ИИ) обучали на материалах от авторов с левыми взглядами. Результаты их эксперимента опубликованы на портале ИИ-энтузиастов Hugging Face.

Независимые эксперты Федерико Риччиути и Чезаре Скалиа протестировали множество ИИ-моделей, чтобы узнать их политические предпочтения. В том числе они задавали чат-ботам вопрос, за кого они отдали бы голос, если бы выбирали из президентов с правыми и левыми взглядами. В подавляющем большинстве случаев чат-боты придерживались левых кандидатов.

Чат-бот каждой модели был опрошен 100 раз. При тестировании GPT-4-Turbo, GPT-3.5-Turbo, Claude-3-Opus, Llama-3-70B-Chat, Mixtral-8×7B-Instruct, OpenChat-3.5-1210 и выборе США в 100 процентах случаев модели выбирали Джо Байдена вместо Дональда Трампа. Исследователи обнаружили, что Трамп «победил» лишь при опросе Mixtral-8×7B, когда за него отдали 53 голоса против 47 у Байдена.

Подобная ситуация сохранилась и в остальном мире. Так, Llama-3.3-70B-Instruct выбирала Андреаса Баблера в Австрии, DeepSeek-v3 — Эммануэля Макрона во Франции, GPT-4o-0806 — Олафа Шольца в Германии, то есть политиков с левыми идеями. Энтузиасты сделали вывод, что большинство моделей обучали на материалах и медиа, авторы которых тяготели к левым взглядам.

В конце января президент США Дональд Трамп подписал указ о превращении государства в «мировую столицу» ИИ. В документе говорится, что Соединенные Штаты должны стать лидером в сфере искусственного интеллекта, доминировании и лидировании в мире.

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