Систему противодействия дронам апробировали в подразделении БАРС "Сармат"

В зоне СВО успешно апробировали систему противодействия дронам "Ступор"

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Систему противодействия дронам "Ступор" успешно апробировали в подразделении БАРС "Сармат" в зоне СВО, сообщил РИА Новости генеральный директор компании-разработчика ООО "Ступор" Дмитрий Воронцов, добавив, что система хорошо зарекомендовала себя при защите от украинских беспилотников подразделений, мобильных групп, а также объектов инфраструктуры как в приграничье, так и внутри России.

"По результатам испытаний программно-аппаратного комплекса системы "Ступор" в зоне спецоперации представителями БАРС "Сармат" был подписан итоговый протокол, подтверждающий качественную работу всех устройств. В ходе исследований возможностей комплекса были успешно обнаружены FPV-дроны на участке местности, а дальнейший полет БПЛА в сторону защищаемой территории был пресечен", - сказал Воронцов.

Кроме того, специалисты компании разработали и внедрили систему передачи данных об обнаруженной радаром цели. Она напрямую передается в очки оператора в виде данных о координатах, высоте и скорости полета беспилотного воздушного судна.

По словам собеседника агентства, апробацию также прошли носимые детекторы. "Была проверена и проанализирована их работа в различных условиях. Исходя из полученных результатов составлен протокол пожеланий заказчиков для дальнейшей работы и совершенствования комплексов", - отметил разработчик.

"Комплексные системы противодействия FPV-дронам и БПЛА самолетного типа показывают высокую надежность на протяжении длительного времени эксплуатации в приграничных регионах России, а также при охране объектов различной инфраструктуры на территории центральной России", - добавил он.

Программно-аппаратный комплекс (ПАК) "Ступор" предназначен для управления средствами защиты и обнаружения беспилотных воздушных судов с целью пресечения дальнейшего полета на защищаемую территорию или объект.

ПАК собирает, анализирует, систематизирует и сопоставляет информацию с периферийных устройств о событиях в воздушном пространстве в реальном времени, передавая ее на автоматизированное рабочее место оператора или в ситуационный центр.