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ТАСС

В зоне СВО начали применять портативный аэродром для дронов "Муравей"

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Военнослужащий ВС РФ запускает дрон в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ запускает дрон в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

Также при помощи "Муравья" можно перевозить любые грузы, сообщил официальный представитель конструкторского бюро "Гермес"

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Радиоуправляемая тележка "Муравей", применяющаяся в качестве портативного аэродрома для взлета беспилотников из труднодоступных мест, поступила в зону спецоперации. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель конструкторского бюро "Гермес" (входит в НПО "Кайсант").

"Наши специалисты разработали радиоуправляемую тележку "Муравей", оснащенную помехозащищенной связью "Гермес". Тележка предназначена для перевозки любых грузов и также может применяться в качестве портативного аэродрома для взлета FPV-дронов. Помимо связи "Гермес", тележка оснащена наземной станцией управления. Дроны в режиме гибернации доставляются на "Муравье" до места применения, выводятся из гибернации, и они по одному взлетают в нужном количестве в нужном нам направлении. Тележка уже применяется в зоне СВО", - отметил официальный представитель организации.

"Муравей" отличается компактностью, размер изделия составляет 80 на 90 см. Тележка окрашена в камуфляжные цвета, чтобы ее не было видно. Благодаря "Муравью" можно максимально незаметно для противника подвезти дроны туда, откуда нужно произвести непосредственный запуск и осуществить моментальную бомбардировку.

По словам официального представителя организации, вес тележки составляет 27 кг, грузоподъемность - до 25 кг. Скорость передвижения - 9 км/час по пересеченной местности. 

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