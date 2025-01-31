На Украине немецкий Bergepanzer прикрыли советским «Контактом»

На Украине заметили БРЭМ Bergepanzer 2 с динамической защитой «Контакт»

Поставленные Киеву бронированные ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ) Bergepanzer 2 немецкого производства начали оснащать советской динамической защитой (ДЗ) «Контакт-1». На фотографию БРЭМ обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

Корпус Bergepanzer 2 получил большое количество блоков ДЗ, которыми прикрыли корму, борта и лобовую часть. Над выхлопными решетками можно заметить дополнительные решетчатые экраны. Также на машину установили комплекс радиоэлектронной борьбы.

Первые БРЭМ Bergepanzer 2 поступили на вооружение бундесвера в 1966 году. Машина на базе танка Leopard 1 способна буксировать поврежденную технику и обеспечивать полевой ремонт с заменой крупных агрегатов. БРЭМ оснащена подъемным краном и бульдозерным отвалом. Защищенность базовой Bergepanzer 2 обеспечивает броня толщиной до 40 миллиметров.

В октябре 2024 года в зоне проведения специальной военной операции заметили российскую БРЭМ «Беглянка» с комплектом навесной защиты. Машина на шасси БМП-3 предназначена для эвакуации легкой техники.