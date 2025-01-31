Тактическая поддержка: в армии созданы части для ремонта дронов

Централизация поможет быстро и грамотно выстраивать стратегию использования БПЛА в зоне проведения военной спецоперации

В российской армии созданы технико-эксплуатационные части для обслуживания БПЛА. Личный состав этих подразделений отвечает за оперативное восстановление, доработку серийных образцов и даже самостоятельное изготовление беспилотников для решения специфических боевых задач. Эксперты отмечают, что централизация не только улучшит ремонт дронов и ускорит внедрение новшеств, но и поможет быстро и грамотно выстраивать стратегию использования беспилотных средств во всей зоне СВО.

В российской армии созданы технико-эксплуатационные части для обслуживания БПЛА. Личный состав этих подразделений отвечает за оперативное восстановление, доработку серийных образцов и даже самостоятельное изготовление беспилотников для решения специфических боевых задач. Эксперты отмечают, что централизация не только улучшит ремонт дронов и ускорит внедрение новшеств, но и поможет быстро и грамотно выстраивать стратегию использования беспилотных средств во всей зоне СВО.

Специфические задачи для БПЛА

Технико-эксплуатационные части БПЛА были созданы в каждом объединении, соединении и воинской части российской группировки, действующей в зоне специальной военной операции. Также были организованы нештатные мастерские и группы технической поддержки. Их личный состав в первую очередь отвечает за восстановление поврежденных дронов, в том числе и трофейных. При этом в целях повышения эффективности применения беспилотников организована системная работа по внедрению новых технологий и доработок, рассказали «Известиям» источники в Минобороны России.

Собеседники «Известий» уточнили, что в этих частях проводится модернизация существующих образцов в соответствии с особенностями театра военных действий. При необходимости изготавливаются специальные образцы техники, которые позволяют решать специфические боевые задачи.

Войска эксплуатируют большое количество беспилотных систем, поэтому им не обойтись без ремонтных мастерских, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

— В начале военной спецоперации большинство БПЛА — в первую очередь, конечно, коптерного типа — поставляли волонтеры, — напомнил он. — Они же их и обслуживали. И многое, что связано с беспилотниками, три года назад происходило стихийно. Сейчас БПЛА играют большую роль в зоне боевых действий, массово используются, и их количество будет только расти. Логично, что для них решили сделать группы технической поддержки. Можно сказать, что это инициатива снизу, которую в итоге поддержали наверху.

Повысить эффективность использования дронов

Любой беспилотник — это технически сложное устройство, и от качества сборки, а также от подготовки к полету зависит его работоспособность, рассказал «Известиям» старший научный сотрудник НИИ Сергей Курапов, принимающий активное участие в обслуживании БПЛА в зоне СВО.

— Без таких подразделений оператор большую часть своего времени тратил бы на ремонт и обслуживание аппаратов, — пояснил он.

По словам эксперта, в настоящее время в армии возникла необходимость создания штатных подразделений технико-эксплуатационный частей БПЛА с координацией усилий в едином центре.

Централизация техподдержки позволит решить много проблем, которые остро стоят перед нашими войсками, считает Сергей Курапов.

— Важно, чтобы такие подразделения получили достаточную гибкость и автономность — это позволит быстро подстраиваться под меняющиеся условия, — отметил он. — В итоге мы сможем максимально быстро получать информацию об использовании новых средств противником, с высокой скоростью внедрять свои инновации. И самое главное — выстраивать стратегию использования беспилотных средств, радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиоэлектронной разведки (РЭР) в рамках всей СВО.

Эксперт также отметил, что новое штатное расписание частей ВС РФ позволит «избежать многих правовых коллизий», связанных с должностями бойцов в группах обслуживания БПЛА.

— Они числились кем угодно, — отметил он. — И в какой-то момент могли получить приказ идти в бой согласно своему штату.

Это приводило к потере ценных, подготовленных кадров. Теперь таких проблем не должно возникать, отметил эксперт.

Войска беспилотных систем

«Известия» писали, что в Вооруженных силах России будут созданы войска беспилотных систем в соответствии с поручением Верховного главнокомандующего. Они появятся в III квартале 2025 года. Глава оборонного ведомства Андрей Белоусов заявил, что массовое применение беспилотных летательных аппаратов БПЛА стало «самым значимым прорывом в тактике действий подразделений» Вооруженных сил России.

Он поручил сосредоточить усилия на улучшении тактико-технических характеристик беспилотных летательных аппаратов, на системной основе проводить их полигонные испытания и организовывать серийный выпуск лучших образцов.

В Минобороны РФ сообщали, что российские войска ежесуточно применяют более 3,5 тыс. беспилотников, и эта цифра постоянно растет. По словам главы военного ведомства, сейчас непосредственно в войсках осуществляется огромное количество инновационных технических разработок, показывающих высокие результаты.

Ранее президент России Владимир Путин говорил о необходимости наращивать производство беспилотников. Не менее важно, по словам главы государства, обучать операторов БПЛА, готовить их по программам, разработанным на основе опыта боевых действий.

Справка «Известий» В армии подразделения технической поддержки выполняют задачи по ремонту, модернизации и настройке поставляемых дронов, разработке новых типов беспилотных аппаратов. Они же занимаются разработкой и изготовлением периферийных устройств для БПЛА, например сбросов. Отвечают за создание и ремонт средств связи, таких как ретрансляторы или выносные антенны. Важная функция таких подразделений — техническая разведка, то есть изучение, анализ и систематизация техники и опыта противника, разработка средств противодействия вражеским БПЛА на местах.

Богдан Степовой

Юлия Леонова

Андрей Федоров