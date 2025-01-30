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Военное обозрение

Стелс-эсминец USS Zumwalt подготовили к вооружению гиперзвуковыми ракетами, которых у США всё ещё нет

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Источник изображения: topwar.ru

Военный корабль ВМС США USS Zumwalt станет испытательной площадкой для гиперзвукового оружия. Об этом сообщает издание Аxios. В публикации отмечается, что «эсминец-невидимка» некоторое время назад вернулся в строй после модернизации.

У него появились четыре ракетные шахты для размещения оружия быстрого реагирования

– утверждает Аxios.

Автор публикации добавляет, что технологии, которые уже успешно освоили Россия и Китай, оказывают серьезное давление на США, заставляя их ускоряться в вопросе производства гиперзвукового оружия. Ячейки на эсминце есть, а гиперзвуковых ракет, прошедших комплекс испытаний, нет.

Напомним, что Трамп ранее заявил, что русские украли чертежи гиперзвука у США при Обаме... И сам при этом пообещал, ни много ни мало, турбогиперзвуковое оружие.

Класс DDG-1000, к которому относится USS Zumwalt, на сегодняшний день является очень мощной платформой и средством для ускорения внедрения гиперзвуковых технологий во флот

– рассказал контр-адмирал ВМС США Билл Дейли, не конкретизировав, сколько же ещё этот плавучий утюг эсминец будет называться платформой для всевозможных видов оружия, которых у США нет.

Напомним, американские военные эксперты до недавнего времени называли «эсминец-невидимку» USS Zumwalt едва ли не самым бесполезным приобретением ВМС США. Однако после проведенной модернизации корабля некоторые из них поменяли свою точку зрения. Может, зря?..

Я думаю, что скорость, с которой Zumwalt был модифицирован для использования CPS, впечатляет, и может превратить программу из неудачного приобретения в инновационный успех

– заявил эксперт Брайан Кларк.

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