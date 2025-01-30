Стелс-эсминец USS Zumwalt подготовили к вооружению гиперзвуковыми ракетами, которых у США всё ещё нет

Источник изображения: topwar.ru
Военный корабль ВМС США USS Zumwalt станет испытательной площадкой для гиперзвукового оружия. Об этом сообщает издание Аxios. В публикации отмечается, что «эсминец-невидимка» некоторое время назад вернулся в строй после модернизации.
– утверждает Аxios.
Автор публикации добавляет, что технологии, которые уже успешно освоили Россия и Китай, оказывают серьезное давление на США, заставляя их ускоряться в вопросе производства гиперзвукового оружия. Ячейки на эсминце есть, а гиперзвуковых ракет, прошедших комплекс испытаний, нет.
Напомним, что Трамп ранее заявил, что русские украли чертежи гиперзвука у США при Обаме... И сам при этом пообещал, ни много ни мало, турбогиперзвуковое оружие.
– рассказал контр-адмирал ВМС США Билл Дейли, не конкретизировав, сколько же ещё этот плавучий утюг эсминец будет называться платформой для всевозможных видов оружия, которых у США нет.
Напомним, американские военные эксперты до недавнего времени называли «эсминец-невидимку» USS Zumwalt едва ли не самым бесполезным приобретением ВМС США. Однако после проведенной модернизации корабля некоторые из них поменяли свою точку зрения. Может, зря?..
– заявил эксперт Брайан Кларк.