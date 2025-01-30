«Переход корабля стал мучением»: ВМС США пытаются научить экипажи астронавигации

Источник изображения: topwar.ru
УДК USS Essex (LHD-2)
Формально ВМС США предъявляют строгие требования к штурманам. Так, в руководстве к их работе указано, что они должны быть готовы действовать в условиях, когда PNT [автоматическое определение местоположения, навигация и синхронизация] будут ухудшены или недоступны. Однако фактически флот утратил навыки «ручной» работы.
В 2017 году в учебных программах ВМС был восстановлен базовый курс астронавигации при подготовке офицеров. Но теория отличается от реальной практики на море. При этом к ней прибегают лишь на отдельных кораблях: в июне 2023 года соответствующая тренировка была проведена на борту эсминца класса Arleigh Burke USS Porter (DDG-78), а в феврале 2022 года – на УДК USS Essex (LHD-2) водоизмещением 41 тыс. тонн.
- говорится в издании USNI.
Как указывает штурман десантного корабля Essex капитан-лейтенант Кэролайн Стэнтон, во время тренировки, при выходе с базы на Гавайях, все электронные навигационные системы были условно выведены из строя (все источники GPS-позиционирования, электронная система управления ходом VMS и ПО для астронавигации STELLA). На мостике перешли на движение по небесным светилам, нанесённым на бумажные карты. По её словам, спустя пять дней и более 1800 морских миль корабль вовремя и по расписанию прибыл в Сан-Диего в Калифорнии.
Источник изображения: topwar.ru
Как указывается в издании, всего поколение назад без навыков астронавигации было не обойтись, но с появлением более точных электронных систем эта практика сошла на нет:
Как отмечается, флот регулярно проводит учебные стрельбы, ставит дымовые завесы, маневрирует в поисках подлодок, но не готов обойтись без GPS, хотя спутниковая связь из-за множества уязвимостей, скорее всего, станет первой системой, которую противник попытается вывести из строя.
Как пояснила Стэнтон, перед развёртыванием она провела серию занятий для младших офицеров и вахтенных штурманов, переходя от теории к практике и завершая практическими упражнениями с секстантом на мостике. Во время похода пришлось быстро учиться. В первый день работы без электроники корабль отклонился от курса на 5 морских миль.
- отметила штурман.
Источник изображения: topwar.ru
Как она пояснила, время между наблюдениями по звёздам может быть очень велико, превышая из-за облачности 15 часов. Поэтому решения должны быть тщательно продуманными. Например, если использовать правило радиана, то отклонение на 1 градус от основного курса в течение 12 часов при скорости 16 узлов приводит к смещению почти на 3,5 морских мили влево или вправо (517 метров в час).
Затем удалось удерживать корабль в пределах 2 миль от курса, а по прибытии в Сан-Диего – в рамках одной мили.
- описывает свою работу Стэнтон, тем не менее призывая другие экипажи пытаться следовать её примеру.