«Переход корабля стал мучением»: ВМС США пытаются научить экипажи астронавигации

Источник изображения: topwar.ru

УДК USS Essex (LHD-2)

Формально ВМС США предъявляют строгие требования к штурманам. Так, в руководстве к их работе указано, что они должны быть готовы действовать в условиях, когда PNT [автоматическое определение местоположения, навигация и синхронизация] будут ухудшены или недоступны. Однако фактически флот утратил навыки «ручной» работы.

В 2017 году в учебных программах ВМС был восстановлен базовый курс астронавигации при подготовке офицеров. Но теория отличается от реальной практики на море. При этом к ней прибегают лишь на отдельных кораблях: в июне 2023 года соответствующая тренировка была проведена на борту эсминца класса Arleigh Burke USS Porter (DDG-78), а в феврале 2022 года – на УДК USS Essex (LHD-2) водоизмещением 41 тыс. тонн.

С 2015 года инструкция требует, чтобы каждый корабль ежедневно занимался астронавигацией. Но большинство признались, что ей жертвуют в первую очередь ради выполнения административных обязанностей. Эта культура на флоте пока что не возрождена

- говорится в издании USNI.

Как указывает штурман десантного корабля Essex капитан-лейтенант Кэролайн Стэнтон, во время тренировки, при выходе с базы на Гавайях, все электронные навигационные системы были условно выведены из строя (все источники GPS-позиционирования, электронная система управления ходом VMS и ПО для астронавигации STELLA). На мостике перешли на движение по небесным светилам, нанесённым на бумажные карты. По её словам, спустя пять дней и более 1800 морских миль корабль вовремя и по расписанию прибыл в Сан-Диего в Калифорнии.

Источник изображения: topwar.ru

Как указывается в издании, всего поколение назад без навыков астронавигации было не обойтись, но с появлением более точных электронных систем эта практика сошла на нет:

Однако по мере развития возможностей кибер- и радиоэлектронной борьбы у противников США методы аналоговой навигации снова стали актуальными. Штурман, который постоянно прокладывает маршрут, слепо нажимая на кнопки и считывая координаты с экранов, не будет готов к чрезвычайной ситуации.

Как отмечается, флот регулярно проводит учебные стрельбы, ставит дымовые завесы, маневрирует в поисках подлодок, но не готов обойтись без GPS, хотя спутниковая связь из-за множества уязвимостей, скорее всего, станет первой системой, которую противник попытается вывести из строя.

Как пояснила Стэнтон, перед развёртыванием она провела серию занятий для младших офицеров и вахтенных штурманов, переходя от теории к практике и завершая практическими упражнениями с секстантом на мостике. Во время похода пришлось быстро учиться. В первый день работы без электроники корабль отклонился от курса на 5 морских миль.

В Тихом океане такое отклонение не является значимым для навигации, но для нас это было важно, потому что мы ожидали (возможно, нереалистично) немедленной точности

- отметила штурман.

Источник изображения: topwar.ru

Как она пояснила, время между наблюдениями по звёздам может быть очень велико, превышая из-за облачности 15 часов. Поэтому решения должны быть тщательно продуманными. Например, если использовать правило радиана, то отклонение на 1 градус от основного курса в течение 12 часов при скорости 16 узлов приводит к смещению почти на 3,5 морских мили влево или вправо (517 метров в час).

Затем удалось удерживать корабль в пределах 2 миль от курса, а по прибытии в Сан-Диего – в рамках одной мили.

Небесная навигация – это работа на полный рабочий день. Нам обоим приходилось находиться на мостике (или рядом с ним) примерно по 18 часов в день. На выполнение вычислений вручную уходило примерно 3-4 часа в день. Переход корабля стал мучением после многих лет лёгкого доступа к точным данным в режиме реального времени и средствам связи

- описывает свою работу Стэнтон, тем не менее призывая другие экипажи пытаться следовать её примеру.