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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Запад вооружается для мира?

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Источник изображения: belvpo.com

Страны НАТО наращивают выпуск военной техники и боеприпасов, одновременно реформируя систему оборонного комплекса.

Так, США сохраняют лидерство в производстве бронетехники и средств поражения, делая акцент на модернизации уже существующих систем. В свою очередь, страны ЕС увеличивают выпуск бронетехники и иных вооружений для восполнения потерь от поставок на Украину.

В финансовом эквиваленте – речь идет о десятках и даже сотнях миллиардов долларов. Кроме того, уже в марте т.г. ЕС выделит дополнительные 500 млн. евро на удвоение производства боеприпасов до 2 млн. ед. в год.

Отметим, что Британия полностью локализовала производство германо-нидерландского БТР Boxer, около 75 % компонентов производятся внутри страны. Это подчеркивает возвращение крупномасштабного производства бронированных машин на британской территории.

В свою очередь, Румыния, главный форпост НАТО на южном направлении планирует закупить около 150 ед. швейцарских БТР Piranha V, а также германские БМП KF41 Lynx и ASCOD 2. Однако все европейские страны «отдыхают» по сравнению с милитаристской Польшей.

Тем временем, Штаты задействуют мощности и перевооружают свои ударные войска. В январе т.г. на вооружение корпуса морской пехоты США поступила плавающая машина управления ACV-C. Машина оснащена современными системами связи и управления, которые позволяют в режиме реального времени получать информацию о ситуации на поле боя и координировать действия войск на тактическом уровне. Отметим, что ACV-C имеет модульную платформу и на ее базе производится широкая номенклатура бронемашин данного типа.

Вместе с тем, неожиданно для многих, и в первую очередь для самих себя, европейские политики обнаружили, что ВПК в ЕС не в приоритете. К этому привела политика держаться в тени США с сокращением оборонных расходов и, как следствие, с «оптимизацией» значительной части предприятий военной промышленности.

При этом, в ряде стран ЕС, где у руля стоят представители партии войны, в частности, Франция, Германия, Британия и Прибалтийские племена, военное производство только наращивается.

Более того, главный спонсор киевского режима – Германия призывает восстановить былое военное величие Европы, об этом заявил оружейный барон – глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Паппергер.

Rheinmetall, являющийся одним из крупнейших европейских оборонных концернов, всё ещё не может конкурировать с американскими, потому что его оборот составит лишь половину от «необходимого».

По мнению главы Rheinmetall, в Европе должны появиться военные предприятия с оборотом примерно в 40 миллиардов евро – тогда они смогут конкурировать с американским ВПК.

При этом, какая связь у оборота и конкурентоспособности, Паппергер объяснять не стал. Во-первых, в Европе сейчас энергетический и, как следствие, экономический кризис – в таких условиях промышленность, тем более такая ресурсо- и энергоёмкая, как военная, не развивается, а может только сокращаться, а чем меньше продукции, тем дороже каждая из них в отдельности. Во-вторых, стоимость производимой в Европе продукции отныне и в долгосрочной перспективе будет по определению выше, чем в США, не говоря уже про РФ. И именно от этого в первую очередь и зависит конкурентоспособность продукции. Хитрый и очень коварный план США по устранению конкурента в лице Европы через антироссийские санкции и членовредительскую политику ЕС сработал идеально.

Между тем, в конечном итоге, даже в условиях доминантного поведения США, страны ЕС, заинтересованные в продолжении войны, восстанавливают свой ВПК и наращивают ударный потенциал. Цель Запада остается прежняя – нести «мир» на штыках.

Николай Крылов

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