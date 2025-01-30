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Валерий Агеев

Земные орбиты Юрия Гагарина

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В конце января этого года в Москве вышла книга журналиста, историка авиации и космонавтики А.А. Симонова «Земные орбиты Юрия Гагарина», посвященная 90-летию со дня рождения первого космонавта нашей планеты.


Земные орбиты Юрия Гагарина.
Источник: Валерий Агеев

В книге впервые представлена документальная хроника всех визитов и поездок первого космонавта нашей планеты Юрия Алексеевича Гагарина по стране и всему миру, совершённых после его триумфального космического полёта. Подробно освещены все визиты за пределы страны и практически все поездки по территории СССР – 162 визита в 258 городов, посёлков и сёл 29 стран мира и Советского Союза.


Земные орбиты Юрия Гагарина.
Источник: Валерий Агеев

Рассказано обо всех мероприятиях, в которых участвовал первый космонавт, и о людях, с которыми он встречался в ходе своих путешествий.


Земные орбиты Юрия Гагарина.
Источник: Валерий Агеев

В книге содержится около 1900 фотографий, найденных в результате долгих поисков в отечественных и зарубежных архивах и других различных источниках. Большинство из этих снимков публикуется в печатном виде впервые. Благодаря кропотливой работе опознаны практически все лица, запечатлённые на данных фотографиях.


Земные орбиты Юрия Гагарина.
Источник: Валерий Агеев

В конце книги помещён подробный именной указатель, содержащий полные имена-отчества и годы жизни персоналий, а также их должности на момент общения с первым космонавтом. Кроме этого, в книге имеется географический указатель с перечнем всех населённых пунктов, в которых когда-либо бывал Юрий Алексеевич Гагарин, и перечень городов, Почётным гражданином которых он является.


Земные орбиты Юрия Гагарина.
Источник: Валерий Агеев

Издание будет интересно как историкам-краеведам и специалистам музейного дела, так и широкому кругу читателей, интересующихся отечественной историей, космонавтикой и жизнью первого космонавта Земли – Юрия Алексеевича Гагарина.


Земные орбиты Юрия Гагарина.
Источник: Валерий Агеев

Валерий Агеев

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Страны
Россия
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