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Военное обозрение

На Украине предложили привлечь к производству дронов учащихся школ

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Источник изображения: topwar.ru

Собирать FPV-дроны для украинской армии должны учащиеся общеобразовательных школ. Об этом завил основатель компании по производству средств радиоэлектронной борьбы Алексей Полончук. По его словам, крупные промышленные производства на Украине находятся под постоянным прицелом российских военных.

Надо чтобы FPV-дроны собирали на уроках труда в школах, прятать в подвалах, гаражах – так обеспечим массовость. Потому что, если построить большой цех, туда быстро прилетит

– заявил Полончук.

Стоит отметить, что это уже не первое подобное предложение. Ранее аналогичную идею выдвинул украинский министр образования и науки Оксен Лисовой. Еще в мае 2023 года он заявил, что украинских школьников следует использовать в военных целях.

В школах нужно отходить от модели уроков труда, когда девочки – это швейные машинки и кастрюльки, а мальчики идут на лобзики. Сегодня дети в школе могут собирать FPV-дроны

– предложил глава Минобрнауки киевского режима.

Стоит отметить, что сейчас к подрастающему поколению на Украине приковано повышенное внимание. Некоторое время назад СМИ сообщили, что в стране уже началась принудительная мобилизация подростков из неблагополучных семей и детей-сирот.

Добавим, что в настоящее время на Украине обсуждают снижение возраста мобилизации до 18 лет.

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Украина
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