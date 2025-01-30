АЭС, нефтезавод и нефтеперекачивающая станция: цели массированной атаки украинских БПЛА

Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 104 дрона ВСУ над девятью регионами России

Ночью 104 украинских беспилотника атаковали российские регионы. Губернатор Смоленской области Василий Анохин рассказал, что целью дронов был объект ядерной энергетики. Жители Нижегородской области утверждают, что после атаки БПЛА загорелся местный нефтезавод, а в Тверской области - нефтеперекачивающая станция. Аэропорты Казани и Санкт-Петербурга временно ограничивали свою работу.

Ночью силы ПВО уничтожили 104 украинских беспилотника над территорией России, рассказали в Минобороны.

По данным ведомства, больше всего БПЛА сбили в Курской области - 47 штук. В Брянской области ликвидировали 27 беспилотников, в Смоленской - 11, в Тверской - 7, в Белгородской - 4. По три беспилотника сбили над Нижегородской и Калужской областями, по одному - над Ростовской и Ленинградской областями. Однако некоторые главы атакованных регионов называют большее количество уничтоженных дронов.

Атакован ядерный объект

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что ночью ВСУ атаковали гражданские объекты региона. По его словам, один из беспилотников пытался напасть на объект ядерной энергетики, его сбили.

"Пострадавших и разрушений нет. Сохраняйте спокойствие и избегайте открытых пространств", - добавил Анохин.

Губернатор попросил жителей региона не подходить к окнам и не снимать работу ПВО, а также не приближаться к обломкам беспилотников. Анохин не уточнил, какой именно объект атомной энергетики пытались атаковать. На юге Смоленской области, около Десногорска, расположена Смоленская АЭС. Это крупнейшее энергетическое предприятие региона, которое обеспечивает около 90% производства электроэнергии для него. Пресс-служба станции сообщила, что предприятие работает в штатном режиме.

Атака на нефтезавод

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что обломки одного из беспилотников упали на территорию предприятия Кстовской промзоны, там произошло возгорание. Сейчас пожарные тушат огонь, пострадавших нет.

По данным SHOT, беспилотники целились в местный нефтезавод. Местные жители сказали Telegram-каналу, что слышали звук полета беспилотников, а затем - несколько взрывов. На кадрах с места происшествия виден сильный пожар, который, как кажется, полностью охватил здание. Официальной информации об этом не поступало.

Правительство Тверской области со ссылкой на губернатора Игоря Руденю заявило, что ночью в Торопецком и Андреапольском округах отразили атаку 29 беспилотников (Минобороны сообщало о семи сбитых БПЛА. - "Газета.Ru").

"По предварительным данным, пострадавших граждан и разрушений в результате отражения атаки БПЛА нет. На месте работают оперативные службы. Ситуация находится на контроле главы региона", - говорится в сообщении.

SHOT пишет, что целью беспилотников стала нефтеперекачивающая станция «Транснефть-Балтика». По данным канала, около 01:00 на подлете к объекту уничтожили шесть БПЛА, но обломки упали на территорию станции, из-за чего возник пожар. Сотрудникам пожарной службы понадобилось несколько часов на тушение возгорания.

Ситуация в других регионах

Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Ладожским озером, недалеко от берега во Всеволожском районе Ленинградской области, рассказал губернатор региона Александр Дрозденко. По его словам, разрушений и пострадавших нет.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о перехвате 26 беспилотников, в том числе трех реактивных, над территорией региона. Впоследствии он уточнил, что всего сбито 33 дрона: 27 из них уничтожили силы ПВО Минобороны, а еще шесть - спецподразделение регионального управления Росгвардии. Пострадавших, по словам губернатора, нет.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за минувшие сутки над Белгородом сбили два беспилотника, обошлось без последствий. Еще 16 БПЛА атаковали поселки Дубовое, Малиновка, Октябрьский и Разумное, села Ближнее, Никольское, Репное, Черемошное, Щетиновка и Ясные Зори, 14 из них сбили системы ПВО. В результате атаки поврежден один частный дом. Один беспилотник атаковал Заречное, там пострадавших и разрушений нет. Над Валуйским муниципальным округом сбили четыре БПЛА, обошлось без последствий. Город Грайворон, поселок Горьковский, села Безымено, Козинка и Новостроевка-Первая атаковали 13 дронов.

В Грайвороне беспилотник целился в многоквартирный дом, там ранены два жителя. Одному из них понадобилась экстренная операция из-за проникающего ранения грудной клетки. У второй пострадавшей - минно-взрывная травма и осколочное ранение плеча. В результате атаки - с учетом обстрелов и беспилотников - повреждены десять квартир в трех многоэтажных домах, социальный объект, 17 автомобилей и частный дом.

Поселок Прилесье, села Графовка, Демидовка и Колотиловка атаковали четыре БПЛА. Там, с учетом обстрелов и беспилотников, повреждены социальный объект, линия электропередачи и один частный дом. Над Прохоровским районом сбили два беспилотника. Город Шебекино, села Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка и хутор Панков атаковали 18 дронов, 16 из них ликвидировали, последствий нет.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что ночью средства ПВО уничтожили один украинский беспилотник на территории Козельского района, пострадавших и разрушений нет.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что в Мясниковском районе подавили один беспилотник, он упал за пределами населенных пунктов - пострадавших и разрушений на земле также нет.

Ночью Росавиация ограничила работу аэропортов Казани и Санкт-Петербурга, какое-то время они не отправляли и не принимали рейсы. Трем летевшим в Казань самолетам пришлось сесть на запасных аэродромах, выяснил SHOT.

Алена Фомина