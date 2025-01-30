Как устроены и будут использоваться российские морские беспилотники (БЭК).

Тяжелый морской безэкипажный катер (БЭК) «Визир» является одним из образцов беспилотных систем, которые сегодня получает ВМФ России. Как устроен этот аппарат, чем оснащен и для каких задач может применяться?

Одной из особенностей СВО стали изменения вооруженной борьбы на море. В частности, Украина стала массово применять безэкипажные катера (БЭК, катера-камикадзе) против российского Черноморского флота (ЧФ). ЧФ ВМФ РФ в настоящее время успешно борется с этой угрозой на регулярной основе, равно как и уничтожает места сборки и складирования этих аппаратов.

Российская оборонная промышленность еще несколько лет назад и даже в начале СВО серийным выпуском подобных образцов не занималась. Ход спецоперации показывал, что на вооружении Украины нет надводных целей, которые можно было бы атаковать такими беспилотниками.

Однако затем эта политика была пересмотрена. Еще в конце 2023 года стали появляться сообщения о том, что на Кингисепском машиностроительном заводе (ООО "КМЗ"), входящим в число оборонных предприятий России, началось производство морских дронов на базе платформы ГРК-700 "Визир", которая первоначально применялась для создания гидрографических безэкипажных катеров. В середине 2024 года подобные катера были публично представлены на Международном военно-морском салоне "Флот-2024".

Тогда же главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) РФ Александр Моисеев заявлял, что без внедрения подобных систем деятельность современного флота невозможна. По его словам, тема безэкипажных систем, роботизированных комплексов – "это объективная реальность сегодняшнего дня", и их внедрение во все сферы деятельности, в том числе и в военную отрасль, необходимо.

И вот в конце января 2025 года стало известно, что ВМФ России "уже сегодня оснащается безэкипажными катерами. Их производство значительно увеличено с учетом опыта специальной военной операции", заявил председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Он не назвал конкретную модель БЭК, которую стал использовать ВМФ, однако наиболее очевидной и доработанной из всех является тяжелый безэкипажный катер (платформа) "Визир".

Прототип катера "Визир" впервые был представлен на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023". Управляющий директор холдинга ООО "КМЗ" Михаил Даниленко говорил: "Этот катер может быть адаптирован для выполнения различных задач, в том числе задач военно-морского беспилотника, "убийцы дронов", а также задач по транспортировке морского десанта и грузов". Также руководитель предприятия отмечал исключительно отечественную комплектацию "Визира" – эхолот, гидролокатор бокового обзора, системы дистанционного управления, системы связи и навигации, собранные без использования зарубежных комплектующих.

Производство опытной партии морских дронов по заказу Минобороны РФ было начато в цехах Кингисепского машиностроительного завода в ноябре 2023 года. В 2024-м безэкипажные катера были запущены в серию.

"Визир" является тяжелым многофункциональным возвращаемым морским безэкипажным катером, способным работать как под управлением оператора, так и с помощью искусственного интеллекта.

"Визиры" могут использоваться для перевозки грузов, проведения разведки и нанесения ударов по различным целям с помощью установленного бортового вооружения. Предусмотрен вариант и применения "Визира" как морского дрона-камикадзе. Обусловленная небольшими размерами дешевизна (500 тыс. рублей) позволяет производить подобные БЭКи в больших количествах, небольшая осадка и наличие защиты от средств РЭБ дают возможность применять "Визиры" даже в руслах крупных рек.

Длина катера составляет семь метров, а ширина 2,5 метра. Водометные двигатели позволяют "Визиру" развивать скорость около 85 км/ч, а дальность действия благодаря дополнительно установленному электродвигателю может вырасти до 500 км против 220-ти, заявленных изначально, на старте работ. Полезная нагрузка такого безэкипажного катера – взрывчатые боеприпасы, перевозимый груз, средства слежения и разведки – может достигать 600 кг.

Кроме того, "Визир" может использоваться в качестве носителя для беспилотного летательного аппарата или средства борьбы с беспилотниками противника.

Для поражения надводных целей БЭК может быть снабжен крупнокалиберным пулеметом, различными ракетами или антидроновой сеткой. Также может быть предусмотрена и система радиоэлектронной борьбы. На случай перехвата противником в действие вступает система эвакуации, которая выводит беспилотник в заранее заданную точку.

Создаваемые образцы продолжают модернизироваться, обретая новые возможности. В частности, упоминалось о перспективе оснащения катеров 6–8 ракетными установками, каждая из которых будет иметь свою видеокамеру и автономную систему управления.

БЭКи должны расширить возможности российского ВМФ, и прежде всего его ударную силу. Как отмечает военный эксперт Михаил Тимошенко, "флот противника – не единственная цель для такого оружия.

С его помощью можно, например, выводить из строя военную инфраструктуру Украины, атаковать причальные портовые сооружения, мосты и другие подобные объекты".

По мнению военного эксперта Василия Дандыкина, "прежде всего его нужно отправить морякам-черноморцам. Именно там сейчас идут боевые действия, и жизни людей подвержены риску".

А кандидат военных наук Сергей Суворов подчеркивает, что "если на Днепре ВСУ наведут какую-нибудь переправу, то для ее уничтожения также могут быть использованы дроны. Вариантов их применения достаточно много".

По мнению военного эксперта Дмитрия Болтенкова, «рано или поздно нам снова придется вести наступательные действия на правом берегу Днепра, и тогда этот беспилотник будет полезен в доставке грузов. А также для ведения разведки оставшихся под контролем Украины портов, в частности Одессы. Работа для этого дрона найдется, верховное командование требует, чтобы по максимуму берегли наших солдат – поэтому лучше потратить железо, чем отправлять на риск наших людей».

Таким образом, безэкипажные катера за очень короткий срок стали новым инструментом российского Военно-морского флота. Значение БЭК будет только возрастать, особенно с появлением в ВС РФ нового рода войск, войск беспилотных систем – и морские дроны также становятся частью этой структуры.

Александр Гулин