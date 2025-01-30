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Деловая газета "Взгляд"

Российские дроны «Суперкам» получили защиту от воздушных таранов

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Российский военнослужащий готовит к запуску беспилотный летательный аппарат "Суперкам" в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий готовит к запуску беспилотный летательный аппарат "Суперкам" в зоне проведения спецоперации.
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

Российские операторы дронов «Суперкам» сообщили о значительном снижении потерь аппаратов от воздушных таранов украинских FPV-дронов благодаря усовершенствованиям модели.

Как передает ТАСС, оператор дронов спецназа "Ахмат" с позывным Тьер заявил, что благодаря постоянным улучшениям конструкции "Суперкам" потери аппаратов в результате воздушных таранов украинских FPV-дронов существенно снизились. Он отметил, что нововведения помогают избегать атак вражеских дронов, что позволило значительно уменьшить число поражений.

В прошлом году в сети появились видеозаписи, на которых украинские FPV-дроны таранят российские дроны-разведчики. Теперь, благодаря новым усовершенствованиям, "Суперкам" стал более устойчив к таким атакам. Тьер рассказал, что эти дроны регулярно модернизируются, и добавляются новые технологии, которые помогают эффективно противостоять вражеским беспилотникам.

Кроме того, Тьер сообщил, что "Суперкам" активно используется для обнаружения стратегически важных целей, таких как склады с боеприпасами, блиндажи противника, бронемашины и минометные расчеты. Полученные с дронов данные передаются в штаб для корректировки артиллерийского огня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в России создан новый барражирующий боеприпас "Суперкам" с высокой степенью защиты от систем радиоэлектронной борьбы, в зоне спецоперации успешно применяют беспилотные летательные аппараты "Суперкам".

Дмитрий Зубарев

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Россия
Проекты
БПЛА
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