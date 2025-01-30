Топливный расклад: почему ВСУ наносят удары по объектам нефтепереработки

Российские силы ПВО за сутки перехватили и уничтожили более 100 украинских БПЛА

В ходе налета БПЛА 29 января ВСУ попытались поразить объекты российского топливно-энергетического комплекса, отметили опрошенные «Известиями» военные эксперты. По их мнению, противник старается нанести такие удары, чтобы добиться дефицита горючего в войсках и затормозить наше наступление в зоне спецоперации. Российская ПВО смогла отразить удар, уничтожив 104 беспилотника в нескольких регионах.

Атаки БПЛА на регионы

В ночь на 29 января российские регионы подверглись массированному удару со стороны ВСУ. Всего дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 104 БПЛА, сообщили в Минобороны РФ.

К сожалению, не обошлось без жертв. В ходе налета в Белгородской области женщина и ее двухлетний ребенок стали жертвами атаки украинского дрона в поселке Разумное, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он также сообщил, что в частном доме находился еще один ребенок и его отец, они получили ранения.

В ходе налета был ликвидировали беспилотник, который пытался атаковать ядерный объект, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Посёлок Разумное Белгородского района Источник изображения: Фото: t.me/vvgladkov

«В различных районах Смоленской области гражданские объекты подверглись массированной атаке БПЛА. В настоящее время средствами ПВО и РЭБ Министерства обороны России ведется их уничтожение. По предварительной информации, один из беспилотников сбит в ходе попытки нападения на объект ядерной энергетики», — написал он в своем Telegram-канале. Отметив, что жертв и разрушений нет. На Смоленской АЭС сообщили, что станция работает в штатном режиме.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что обломки беспилотника, упавшие при отражении атаки, вызвали возгорание в Кстовской промзоне, но не сообщил название предприятия. Позднее в пресс-службе завода «СИБУР-Кстово» заявила, что на территорию предприятия упали обломки, вызвавшие возгорание, отметив, что пострадавших нет. Это предприятие выпускает этилен, пропилен, бензол и другие нефтехимические продукты.

С прицелом на НПЗ

Целями традиционно стали объекты топливно-энергетического комплекса, в том числе нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и базы хранения топлива, рассказал «Известиям» председатель правления организации «Офицеры России» подполковник запаса Роман Шкурлатов.

— Зеленский, прося дальнобойное оружие на Западе, не скрывал, что в первую очередь они будут атаковать НПЗ и топливную инфраструктуру, — рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков. — Вся техника работает на бензине или дизтопливе, самолеты летают на керосине. Даже электричество в блиндажах вырабатывается с помощью бензиновых и дизельных электрогенераторов. Нанося удары по НПЗ, можно оказать серьезное влияние на ход боевых действий, приостановить наше наступление в зоне СВО.

Военнослужащие ВС РФ Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Проводя удары, противник остается верен тактике «день-два перерыв и атака», отметил Роман Шкурлатов.

— Скорее всего, он сначала копит средства поражения, а потом наносит массированный удар с использование больше 100 беспилотных летательных аппаратов по территории России, — объяснил он.

Нам надо работать над совершенствованием ПВО, считает Роман Шкурлатов.

— Решать сейчас вопрос с эшелонированием и изменением характера противовоздушной обороны, а по периметру заводов ставить ПВО тактического уровня, — отметил он. — В частности, мобильные посты с автоматическим оружием, которое поражает низколетящие беспилотные цели.

Фото: Global Look Press/MOD Russia Источник изображения: iz.ru

Недавно все хвалили системы ПВО «Стальной купол» в Израиле, но там, когда перехвачено 75% целей, уже считается хорошим результатом, рассказал «Известиям» военный эксперт Геннадий Алехин.

— Наши расчеты ПВО различного типа работают эффективнее — процент уничтожения целей составляет 80-85%, — отметил он. — Другое дело, что все еще нужно уплотнять систему ПВО в Белгородском регионе — аэростаты, системы РЭБ и другие возможные средства. И насколько мне известно в зоне СВО уже идут испытания малоразмерных зенитно-ракетных комплексов. Это целый комплекс задач, который мы решаем и начинаем испытываем наше противоядие на поле боя.

Цель официального Киева

Продолжение конфликта — это единственная возможность для Зеленского остаться у власти, учитывая, что его президентский мандат давно истек, рассказал «Известиям» французский аналитик в области геополитики и стратегии Сириль де Латтр.

— Бомбардировки объектов энергетической инфраструктуры имеют своей целью спровоцировать Россию на непропорциональный ответ, чтобы получить предлог для продолжения боевых действий. Это обычная для Киева стратегия. Украина — это государство-террорист. России же нужен прочный и долгосрочный мир, а не просто перемирие, которое может быть нарушено по воле одной из сторон, — добавил он.

По мнению эксперта, Дональд Трамп заинтересован в том, чтобы вывести США из этого конфликта с наименьшими репутационными потерями, переложив заботу об Украине на плечи ЕС. Вместе с тем, само завершение противостояния в принципе не выгодно Америке. Как сообщили в Пентагоне, ВПК США по итогам 2024 года смог нарастить прибыль от продажи оружия на 29% до $318,7 млрд. Очевидно, что такой значительный рост во многом обусловлен увеличением мирового спроса на вооружение, особенно на фоне конфликтов в Газе и на Украине.

— США не против продажи оружия Украине, особенно если это оружие будет оплачивать ЕС, используя прибыль от замороженных российских активов или самими активами. Настрой в среде европейских политиков на продолжение противостояния с Россией будет только этому способствовать, — заключил Сириль де Латтр.

Январские налеты

Предыдущий массовый налет украинских дронов состоялся в ночь на 24 января. Тогда над 13 регионами России был сбит 121 БПЛА противника. «Известия» писали, что украинские боевики применили новые боеприпасы — дроны-крылатые ракеты, которые были анонсированы Зеленским и ВСУ в декабре 2024 года.

Ранее «Известия» писали, что в России хотят ввести запрет и административную ответственность за фото- и видеосъемку объектов ПВО (их размещение, боевую работу).

Несмотря на многочисленные призывы властей, люди продолжают снимать такие объекты и выкладывать в социальные сети. Предложение поддерживают в Госдуме, а также в экспертном сообществе.

Богдан Степовой

Юлия Леонова

Иван Дубровин