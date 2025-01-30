«Первая официальная потеря»: Над Ливией сбит турецкий тяжёлый ударный беспилотник Bayraktar Akinci

Источник изображения: topwar.ru

Турция потеряла первый тяжелый ударный беспилотник Bayraktar Akinci, машину сбили над территорией северо-западной Ливии. Это первая официально зафиксированная потеря данного беспилотника. Об этом сообщают местные ресурсы.

Над городом аль-Аджилят на западе Ливии сбит беспилотник тяжелого класса Bayraktar Akinci, принадлежащий войскам засевшего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС), поддерживаемого Турцией. На данный момент неизвестно, кто сбил беспилотник, но все указывает, что это могли сделать местные контрабандисты, поскольку ранее силы военного округа Западного побережья генерал-лейтенанта Салах ад-Дина ан-Намруша начали бомбардировку их позиций в аль-Аджиляте.

В пользу этой версии говорит тот факт, что беспилотник нес управляемые бомбы MAM-L. Ранее сообщалось, что ПНС закупило несколько Bayraktar Akinci у турок.

Источник изображения: topwar.ru

Беспилотник Bayraktar Akinci был принят на вооружение турецкой армии в 2021 году, торжественная церемония с участием президента Турции прошла 29 августа в городе Текирдаге.

Akıncı относится к новому классу «тяжелых» беспилотников. Размах крыльев БПЛА составляет 20 метров, высота полета заявляется в 12 тысяч метров, время нахождения в полете — сутки. Дрон способен поднять в воздух до 900 кг вооружения на внешних подвесках и до 450 кг во внутренних отсеках фюзеляжа. Среди вооружения — управляемые ракеты, разнообразные обычные и высокоточные бомбы. Дрон оснащен радаром с АФАР, шестью компьютерами с искусственным интеллектом, системой наведения и шестью точками подвески вооружения.