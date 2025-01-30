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ТАСС

Эксперт Степанов: F-35 за $81 млн не выдержал испытания Арктикой

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Источник изображения: topwar.ru

Всего на базе размещены 54 истребителя

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Разбившийся на Аляске американский истребитель пятого поколения F-35 показывает его неприспособленность к арктическим условиям. Такое мнение выразил ТАСС военный эксперт, программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки Российской академии наук Александр Степанов.

Ранее газета Anchorage Daily News сообщила, что истребитель пятого поколения F-35 разбился на авиабазе Эйлсон в штате Аляска.

"F-35 падают. И не где-то, а на Аляске. <…> Всего на базе размещены 54 истребителя. Средняя цена одного нового F-35 составляет около $81 млн, - прокомментировал эту ситуацию эксперт. - Это к вопросу эксплуатационных возможностей самого дорогого истребителя в мире в арктической зоне и количество поставляемых единиц в страны Северной Европы и Канады".

Степанов обратил внимание, что Канада планирует закупать 88 истребителей F-35, Финляндия уже получила первую партию из 64 единиц, а на вооружении ВВС Норвегии поставлено 52 F-35A Lightning II. "Очевидно, что многомиллиардная стратегия Локхид Мартин по экспансии в приарктические государства сталкивается с вызовом суровых климатических условий", - добавил эксперт.

Это уже не первое падение истребителей F-35. В декабре 2022 года самолет разбился во время испытательного полета в Техасе. 17 сентября 2023 года произошло крушение F-35B, во время тренировочного полета в штате Южная Каролина. В конце мая 2024 года истребитель этой же модели разбился после взлета с военно-воздушной базы Киртланд в Нью-Мексико.

Ранее Александр Степанов уже давал комментарии по поводу аварий на F-35, называя крушения "регулярными". 

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F-35
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Арктика
Истребитель 5 поколения
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