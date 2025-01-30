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Военное обозрение

Армия США начинает 3D-печать тактических БПЛА

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Источник изображения: topwar.ru

Армия США начала 3D-печать собственных тактических дронов для специальных операций. Отмечается, что это позволит быстрее развёртывать настраиваемые и легко ремонтируемые летательные аппараты.

Это нечто большее, чем просто печать деталей. Мы перестраиваем систему малых БПЛА на тактическом уровне, и это повлияет на то, как мы используем малые БПЛА в дивизии, от проверки пригодности к полётам до заказа деталей, развёртывания и обучения

– заместитель командира 101-й воздушно-десантной дивизии, на базе которой будут проходить испытания новых БПЛА, полковник Трэвиса Макинтош.

По его словам, дроны будут создаваться с нуля, а наземные станции управления будут приобретаться у сторонних производителей по значительно более низкой цене, чем готовые системы.

В США утверждается, что первые тесты новых беспилотников очень впечатлили военнослужащих армии США. Наибольший прогресс достигнут в печати винтов.

В рамках первого производственного эксперимента после испытаний на 3D-принтере планируют изготовить 100 дронов.

Как только беспилотники будут готовы, их задействуют в учениях 101 воздушно-десантной дивизии, которые продлятся три недели

- пишут в США.

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