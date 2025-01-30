Армия США начинает 3D-печать тактических БПЛА

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Армия США начала 3D-печать собственных тактических дронов для специальных операций. Отмечается, что это позволит быстрее развёртывать настраиваемые и легко ремонтируемые летательные аппараты.
– заместитель командира 101-й воздушно-десантной дивизии, на базе которой будут проходить испытания новых БПЛА, полковник Трэвиса Макинтош.
По его словам, дроны будут создаваться с нуля, а наземные станции управления будут приобретаться у сторонних производителей по значительно более низкой цене, чем готовые системы.
В США утверждается, что первые тесты новых беспилотников очень впечатлили военнослужащих армии США. Наибольший прогресс достигнут в печати винтов.
В рамках первого производственного эксперимента после испытаний на 3D-принтере планируют изготовить 100 дронов.
- пишут в США.