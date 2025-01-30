Белоусов проверил ход модернизации дронов Южной группировки войск

Министр обороны России Андрей Белоусов посетил пункт управления Южной группировки войск и проинспектировал процесс модернизации беспилотников и роботизированных комплексов. Об этом 29 января сообщили в Минобороны РФ.

«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел рабочее совещание на пункте управления Южной группировки войск, где заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Александра Санчика по текущей обстановке, характеру действия противника и ходе выполнения боевых задач», — говорится в сообщении министерства.

Кроме того, другие представители штаба группировки войск рассказали министру об обеспечении подразделений в зоне проведения спецоперации.

Белоусову показали современные роботизированные комплексы, которые военные используют как для ударов с применением боевых модулей по позициям противника, так и для доставки на передовую различных материально-технических средств. Глава Минобороны проверил, как работают подразделения, в которых модернизируют, обслуживают и ремонтируют дроны, роботизированные комплексы, быстросборные мобильные платформы, оружие и различную военную технику.

Санчик рассказал Белоусову, что сейчас военные группировки активно дорабатывают и применяют дополнительные меры защиты от беспилотников, например, тросовую систему для башни тяжелой бронированной техники.

Министр обороны, в свою очередь, поблагодарил командиров подразделений Южной группировки за высокую эффективность боевой работы и героизм, а отличившимся военнослужащим вручил государственные награды.

Накануне, 28 января, президент России Владимир Путин посетил научно-производственный центр (НПЦ) беспилотных авиационных систем «Самара» и заявил, что к 2030 году Россия должна стать одним из глобальных технологических лидеров в сфере беспилотных систем. Нужно создать мощную индустрию на отечественной платформе.

До этого, 31 декабря 2024 года, Белоусов проинспектировал, как организована боевая подготовка бойцов соединения морской пехоты Черноморского флота на одном из полигонов в Южном военном округе. В частности, министру показали лабораторию, где обучают боевые расчеты дронов разного назначения.