Источник изображения: topwar.ru

Патрульный корабль Vædderen ВМС Дании класса Thetis у берегов Гренландии

Датские власти запустили масштабную программу усиления своего военного присутствия в Арктике в целом и в Гренландии в частности. В числе прочего она предусматривает постройку новых патрульных кораблей, увеличение численности войск, размещённых в регионе, и модернизацию командных центров, расположенных в Нууке (столица Гренландии).

На эти цели предполагается потратить 14,6 млрд крон ($2,04 млрд). При этом в текущем году планируется выделить дополнительные средства для расширения данной программы укрепления обороноспособности.

В части патрульных кораблей речь идёт о проекте, разрабатываемом с июня 2023 года по контракту с Минобороны местным консорциумом Danske Patruljeskibe K/S. Как заявили на днях в МО, командование намерено получить три вымпела нового класса, подробные сведения о котором пока что озвучены не были, за исключением того, что корабли будут способны нести вертолёты и беспилотники большой дальности действия с разведывательным оборудованием высокого разрешения. Они заменят 4 патрульных корабля класса Thetis, которые, как указывается в местном издании DR, являются «старыми и потрёпанными».

Источник изображения: topwar.ru

По оценкам военной разведки, уровень угроз в Арктике и Северной Атлантике возрос. Ситуация в сфере безопасности требует дальнейших инициатив. Три новых корабля эффективно защитят Гренландию

- говорится на сайте Минобороны.

Как указали в ведомстве, усиление военного присутствия в регионе является «ответом на агрессивный интерес к нему со стороны как России, так и Китая». Однако западные СМИ обратили внимание на то, что командование страны вспомнило об Арктике только после территориальных претензий, высказанных Дональдом Трампом по отношению к Гренландии.

Дания выбрала активную стратегию перед лицом возобновившегося внешнего давления. Высказывания Трампа подчеркнули стратегическую значимость Гренландии на мировой арене, побудив Данию удвоить усилия по реализации своих инициатив в области суверенитета и безопасности

- говорится в западной прессе.

Источник изображения: topwar.ru

Со своей стороны отметим, что после начала СВО Копенгаген занимался только тем, что обескровливал собственные войска, передавая киевскому режиму всё новые партии оружия, например, всю наличную артиллерию. Как и в других странах Евросоюза, расчёт строился на том, что этот вал помощи позволит ВСУ нанести российской армии стратегическое поражение на поле боя.

Этот «сценарий» питал иллюзорные надежды европейских властей на последующие дивиденды, которые можно будет получить с проигравшего. Однако после претензий Трампа Дания сама оказалась в роли потенциальной жертвы, причём лишённой возможности оказать хотя бы минимальное сопротивление.