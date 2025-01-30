Ракетное обострение: Сеул ускоряет разработку средств ПВО для противодействия КНДР

Власти Южной Кореи, обеспокоенные успехами оборонно-промышленного комплекса своего северного соседа, наращивают темпы создания эшелонированной системы средств защиты от воздушных угроз со стороны КНДР. В середине января Сеул объявил о запуске сразу трех нацеленных на это программ. ТАСС — о новинках южнокорейской оборонки

Первая из программ направлена на разработку зенитной управляемой ракеты (ЗУР) L-SAM-II, вторая — на создание комплекса LAMD для перехвата снарядов реактивной артиллерии, третья — на проектирование новейшей авиационной ракеты малой дальности, которой заменят европейские.

Второе пришествие L-SAM

О начале работы над L-SAM-II (Long-range Surface-to-Air Missile II) было объявлено 15 января 2025 года в ходе совещания в Управлении программ оборонных закупок (DAPA) южнокорейского Минобороны. На реализацию этой программы до 2028 года выделено 567,7 млрд вон (около $389 млн). Общий же бюджет инициативы, которую планируется завершить до 2035 года, был утвержден в апреле 2023-го и составил 2,71 трлн вон (около $1,9 млрд).

К созданию новой противоракеты планируется привлечь 19 национальных компаний. В информационно-аналитической группе Janes отметили, что перспективная ЗУР сможет перехватывать на основном участке полета боевые блоки самых современных ракет КНДР, в том числе гиперзвуковых и межконтинентальных баллистических. В DAPA же ожидают, что дальность противоракеты второго поколения будет "в три-четыре раза больше", чем у L-SAM-I, разработка которой официально завершилась в мае прошлого года.

Также DAPA сообщило, что правительство республики одобрило план по началу серийного производства одноименного зенитного ракетного комплекса (ЗРК), выделив на эти цели 1,73 трлн вон ($1,19 млрд) до 2030 года. Его изготовление планируется начать уже в этом году. Согласно плану, к 2027 году первые такие ЗРК должны встать на опытное боевое дежурство в подразделениях ПВО-ПРО, а к 2030-му должно завершиться их полноценное развертывание.

L-SAM разработан национальными компаниями LIG Nex1 и Hanwha Aerospace. По их заявлениям, в состав батарейного комплекта ЗРК входит многоцелевая радиолокационная станция (РЛС) с дальностью обнаружения до 310 км, мобильный командный пункт, станция управления и наведения противоракет, а также четыре колесные пусковые установки на шесть ЗУР каждая. Ракеты в них — двух различных типов. Одни служат для перехвата летательных аппаратов и крылатых ракет, а другие — для сбивания баллистических ракет.

Как напомнил портал Army Recognition, противоракета первого поколения L-SAM в 2022-2023 годах успешно прошла три из четырех испытаний. Она способна перехватывать цели, летящие со скоростью до 8,82 числа Маха на расстоянии до 150 км и высоте от 40 до 60 тыс. м.

Все тестовые пуски L-SAM проводились с наземных установок. Однако, как напомнил портал Naval News, по поручению DAPA ведется и разработка соответствующего комплекса корабельного базирования, которым планируют оснастить эсминцы нового поколения класса KDDX (Korean Next-Generation Destroyer).

Корейский "Железный купол"

На совещании 20 января DAPA объявило о начале разработки комплекса для перехвата ракет на малых высотах LAMD (Low Altitude Missile Defence) — аналога израильской системы "Железный купол" (Iron Dome), предназначенного для защиты от атак вражеской реактивной артиллерии. В управлении заявили, что на реализацию этой программы будет направлено почти 480 млрд вон ($331 млн). Других подробностей там не привели.

Известно лишь, что участие в разработке LAMD будут принимать специалисты Корейского института передовых научно-технологических исследований KAIST, LIG Nex1, Hanwha Aerospace, и Hanwha Systems. В DAPA рассчитывают, что новый ЗРК поможет защитить ключевые военные объекты и густонаселенные районы страны, в первую очередь Сеул, от угроз со стороны Пхеньяна, чей арсенал состоит, по разным оценкам, из 1 тыс. дальнобойных реактивных систем залпового огня. Ведомство будет настаивать на "скорейшем развертывании" этого комплекса национальной разработки.

В Army Recognition в связи с этим подчеркнули, что изначально Минобороны Южной Кореи планировало поставить новый ЗРК на боевое дежурство в следующем десятилетии. Однако теперь ожидается, что это произойдет в 2025–2028 годах.

DAPA ожидает, что южнокорейский "Железный купол" будет обладать более высокими характеристиками и возможностями по перехвату большего числа одновременно летящих реактивных снарядов, чем его израильский аналог. Концепция его создания была впервые озвучена властями страны в 2021 году. Тогда на эти цели планировалось выделить 2,89 трлн вон ($2,6 млрд).

Как отметили в Janes, фактически предварительная разработка комплекса началась еще с 2022 года. Ожидается, что новый ЗРК будет обладать прогнозируемой дальностью поражения целей до 15 км на высоте до 5 тыс. м. Противоракета для этого комплекса диаметром 165 мм будет оснащена активной радиолокационной ГСН.

Батарейный комплект LAMD будет состоять из РЛС, пункта управления средствами наведения и поражения воздушных угроз, пусковых установок и зенитных ракет.

Новая ракета для KF-21

По данным портала Biz Hankook, на уже упомянутом совещании в DAPA 20 января состоялась и первая презентация перспективной авиационной ракеты класса "воздух — воздух" малой дальности SRAAM-II (Short-Range Air-to-Air Missile-II) для легкого боевого самолета FA-50 и новейшего истребителя KF-21. Последний к настоящему времени прошел испытания на совместимость лишь с ракетами западного производства: Meteor европейского ракетостроителя MBDA (большой дальности) и AIM-2000 (IRIS-T) немецкой Diehl Defence (малой дальности). Цена этих ракет уже сегодня составляет $3 млн и $375 тыс. соответственно, а в Сеуле опасаются, что из-за инфляции она может и еще вырасти.

Стоимость инициативы по разработке SRAAM-II, о запуске которой впервые было объявлено в декабре 2023 года, составит около 591,9 млрд вон (более $400 млн). Правительство Южной Кореи уже провело анализ технической осуществимости проекта и утвердило план дальнейших действий.

В ходе презентации было сказано, что в марте планируется объявить тендер, а к началу осени — подписать контракт на разработку SRAAM-II. Предполагают, что этим займутся все те же LIG Nex1 и Hanwha Aerospace, хотя окончательные подрядчики еще не определены. Программа рассчитана на период с 2025 по 2035 год, а по утверждению портала EurAsian Times, предполагаемый срок окончания интеграции SRAAM-II с истребителем KF-21 — 2032 год.

По данным Biz Hankook, представленная на совещании ракета совмещает в себе особенности конструкции как AIM-2000, так и южнокорейской корабельной ЗУР K-SAAM (также известна как Haegung). В частности, у SRAAM-II тот же разъем подключения, отрывной кабель для питания и получения данных целеуказания от самолета и механизм крепления к внешней точке подвески, что у AIM-2000. Это обеспечит ее беспрепятственную интеграцию с теми южнокорейскими истребителями, которые применяют ракеты немецкого образца, включая KF-21, а также с самолетами натовского образца.

От K-SAAM новая авиационная ракета получит, в частности, технологию, призванную повысить ее аэродинамические характеристики. Кроме того, будет увеличено хвостовое оперение ракеты с целью повысить ее маневренность, ГСН производства i3 System станет меньше, а ее характеристики повышены в два-три раза по сравнению с аналогами. Это позволит SRAAM-II наводиться на цель с более дальнего расстояния и снизит вероятность того, что ракета будет "обманута" тепловыми ловушками вражеского самолета.

Еще одной особенностью перспективной ракеты называют наличие у нее канала передачи данных, который позволит ей атаковать цели даже тогда, когда они находятся вне досягаемости ГСН. Помимо этого, материал, из которого изготовлен корпус двигателя ракеты, планируется заменить на более прочный, повысив тем самым способность ракеты выдерживать перегрузки при полете на высоких скоростях.

Татьяна Самойлова, Константин Алыш