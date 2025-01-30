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ЦАМТО

Минобороны Малайзии в 2025 ф.г. направит на программы вооружения около 2,73 млрд. долл.

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Модель корабля прибрежной зоны (LMS) для Малайзии на базе турецкого корвета "Ада"
Модель корабля прибрежной зоны (LMS) для Малайзии на базе турецкого корвета "Ада".
Источник изображения: Naval News

ЦАМТО, 29 января. Минобороны Малайзии в 2025 финансовом году выделило средства на приобретение активов для Вооруженных сил в размере около 12 млрд. ринггитов (2,73 млрд. долл.).

Как сообщает издание KOSMO, об этом заявил 16 января министр обороны Мохамед Халед Нордин, выступая с ежегодным посланием.

Министр отметил, что выделенные средства предназначены как для наращивания технологических возможностей для удовлетворения потребностей в новой технике, так и решения текущих задач.

По его словам, среди одобренных крупных программ приобретения: проект по закупке 105-мм гаубиц для СВ, ракет класса "поверхность-земля" для кораблей класса "Джебат", а также трех комплексов средневысотных БЛА большой продолжительности полета (MALE UAS).

М.Халед также заявил, что Минобороны обеспечит реализацию ранее начатых программ.

В частности, он сообщил, что готовность головного патрульного корабля прибрежной зоны первой партии LCS-1 (французский проект Gowind 2500) составляет 96,52% и он уже приступил к швартовным и морским приемочным испытаниям. Готовность LCS-2, LCS-3, LCS-4 и LCS-5 составляет 86,61%, 76,60%, 65,05% и 48,72%, соответственно.

К июню 2025 года ожидается, что общий объем работ по строительству трех кораблей прибрежной зоны LMS второй партии (турецкий проект Ada) составит 13,8%, в том числе 17,1%, 13,9% и 10,4% для кораблей LMSB2-1, LMSB2-2 и LMSB2-3, соответственно".

Относительно производства легких боевых самолетов FA-50 Блок.20 в Республике Корея, М.Нордин заявил, что их готовность составляет 48% (видимо, имеется в виду производство первой парии). Первые два самолета будут получены в октябре 2026 года.

В июне и сентябре 2026 года также планируется получить два морских патрульных самолетов ATR-72 MPA по контракту, заключенному с группой Leonardo в ходе Международной морской и аэрокосмической выставки LIMA-2023.

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  • В новости упоминаются
Страны
Малайзия
Продукция
FA-50
Компании
Leonardo
Проекты
LCS-1
LCS-2
БПЛА
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