Китайская нейросеть DeepSeek заработала на чипах Huawei

Wccftech: Нейросеть DeepSeek запустили на чипах от Huawei, а не Nvidia

Китайский стартап DeepSeek запустил одноименную нейросеть на базе процессоров от Huawei. Об этом сообщает издание Wccftech.

Ранее в компании рассказали, что располагают 50 тысячами процессоров Nvidia H100 AI, с помощью которых они обучали модель DeepSeek R1. Однако источники издания заметили, что сама нейросеть работает на основе процессоров от Huawei.

Речь идет о чипах Huawei Ascend 910C, разработанных китайской корпорацией для вычислений искусственного интеллекта (ИИ). По словам журналистов, оборудование Huawei является хорошей альтернативой чипам Nvidia — более дорогим и менее доступным в Китае.

Также авторы медиа отметили, что Huawei запланировала запустить массовое производство чипов в первом квартале года. В том числе, в корпорации ориентируются на повышенный интерес к оборудованию со стороны китайских компаний ByteDance и Tencent.

В материале специалисты развеяли миф о том, что конкурент ChatGPT был обучен и запущен всего за 5 миллионов долларов. По их словам, расходы DeepSeek были сопоставимы с расходами конкурентов, а упомянутые 5 миллионов китайская фирма могла потратить на финальной стадии запуска модели.

В конце января сообщения о запуске DeepSeek обрушили акции американских технокомпаний. В том числе, акции Nvidia рухнули на 10 процентов.