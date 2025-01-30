Российский «Адъютант» сделают межвидовым

Глава ИЭМЗ Зиятдинов: Тренировочный комплекс «Адъютант» сделают межвидовым

Универсальный мишенно-тренировочный комплекс (УМТК) «Адъютант» сделают межвидовым. Об этом со ссылкой на гендиректора Ижевского электромеханического завода (ИЭМЗ) «Купол» Фанила Зиятдинова сообщает ТАСС.

По словам руководителя, в настоящее время УМТК адаптируют для учений с использованием корабельных систем противовоздушной обороны.

Зиятдинов заметил, что первый этап работ предусматривает работу с береговой чертой и учения на рейде, а второй этап — модернизацию комплекса «с целью обеспечения возможности запуска с палубы кораблей, работы в морских условиях, приводнения и так далее, для проведения учений в открытом море».

В феврале Зиятдинов в интервью журналу «Национальная оборона» сообщил, что в России начали серийное производство универсальных мишенно-тренировочных комплексов «Адъютант» для испытаний зенитных ракетных комплексов при помощи летающих мишеней.