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Военное обозрение

«Ответ США на российские подлодки»: программа постройки кораблей ПЛО Explorer даёт сбои

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Проект TAGOS-25
Проект TAGOS-25.
Источник изображения: topwar.ru

ВМС США реализуют программу строительства так называемых «кораблей океанской разведки» TAGOS-25, получивших обозначение Explorer. Как поясняют в командовании, они представляют собой «американский ответ на российские и китайские субмарины», так как должны стать эффективным средством противолодочной обороны.

Однако, подобно многим другим проектам Пентагона, данная программа даёт сбои. Как пояснили в конгрессе, её сопровождают существенный перерасход средств и задержки в графике. В 2022 финансовом году флот закупил первый корабль нового типа (из 7 запланированных). С тех пор его стоимость выросла до $789,6 млн, что почти на 82% превышает первоначальные прогнозы.

В качестве факторов, повлиявших на увеличение затрат, называют инфляцию, сбои в цепочках поставок и увеличение расходов на проектирование, которым занимается компания Austal USA. На этом фоне флот намерен отсрочить на год закупку второго корабля, перенеся её на 2026 год.


Корабль океанской разведки Effective ВМС США класса TAGOS-21 Victorious.
Источник: topwar.ru

Корабли океанской разведки TAGOS-25 Explorer призваны заменить два класса – Victorious (насчитывающего 4 вымпела) и Impeccable (один борт). Все они базируются в Йокогаме, Япония, и имеют конструкцию типа SWATH (два понтона расположены на нескольких опорах, сводя к минимуму площадь сечения по ватерлинии), которая повышает устойчивость в открытом море.

Новые корабли предназначены для сбора акустических сигналов с помощью усовершенствованной системы буксируемых сенсоров (SURTASS). Эти данные необходимы флоту для ведения эффективной борьбы с подлодками противников, схожих по военному потенциалу с США.

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Страны
США
Япония
Компании
Austal
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