«Ответ США на российские подлодки»: программа постройки кораблей ПЛО Explorer даёт сбои

ВМС США реализуют программу строительства так называемых «кораблей океанской разведки» TAGOS-25, получивших обозначение Explorer. Как поясняют в командовании, они представляют собой «американский ответ на российские и китайские субмарины», так как должны стать эффективным средством противолодочной обороны.
Однако, подобно многим другим проектам Пентагона, данная программа даёт сбои. Как пояснили в конгрессе, её сопровождают существенный перерасход средств и задержки в графике. В 2022 финансовом году флот закупил первый корабль нового типа (из 7 запланированных). С тех пор его стоимость выросла до $789,6 млн, что почти на 82% превышает первоначальные прогнозы.
В качестве факторов, повлиявших на увеличение затрат, называют инфляцию, сбои в цепочках поставок и увеличение расходов на проектирование, которым занимается компания Austal USA. На этом фоне флот намерен отсрочить на год закупку второго корабля, перенеся её на 2026 год.
|Корабль океанской разведки Effective ВМС США класса TAGOS-21 Victorious.
|Источник: topwar.ru
Корабли океанской разведки TAGOS-25 Explorer призваны заменить два класса – Victorious (насчитывающего 4 вымпела) и Impeccable (один борт). Все они базируются в Йокогаме, Япония, и имеют конструкцию типа SWATH (два понтона расположены на нескольких опорах, сводя к минимуму площадь сечения по ватерлинии), которая повышает устойчивость в открытом море.
Новые корабли предназначены для сбора акустических сигналов с помощью усовершенствованной системы буксируемых сенсоров (SURTASS). Эти данные необходимы флоту для ведения эффективной борьбы с подлодками противников, схожих по военному потенциалу с США.