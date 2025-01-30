Исполнилось 15 лет со дня первого полета российского многоцелевого истребителя пятого поколения

ЦАМТО, 29 января. В истории отечественной авиации 15 лет назад началась новая эпоха – 29 января 2010 года в Комсомольске-на-Амуре в воздух поднялся первый летный экземпляр российского многоцелевого истребителя пятого поколения Т-50/ПАК ФА, будущего Су-57.

Машину пилотировал заслуженный летчик-испытатель, Герой России Сергей Богдан.

Сообщение, посвященное юбилейной дате размещено на сайте ГК "Ростех".

Сегодня Су-57 – единственный в мире авиационный комплекс, который в боевых условиях доказал право называться истребителем пятого поколения. Он применяется для различных задач в зоне специальной военной операции, успешно противостоит самым современным западным средствам ПВО.

В производстве машины участвует широкая кооперация предприятий Ростеха, авиационные комплексы поставляются серийно. А экспортная модификация истребителя в прошлом году стала звездой Международной авиационно-космической выставки Airshow China.

"Су-57 наглядно доказывает, что Россия обладает уникальными компетенциями в боевой авиации. Заложенные в эту машину характеристики подтверждаются в реальных боях в зоне СВО. Сегодняшний Су-57 значительно отличается от той машины, которая впервые поднялась в небо 15 лет назад. За прошедшие годы истребитель прошел огромную эволюцию и сегодня продолжает совершенствоваться – наращиваются возможности вооружения и систем самолета. Расширение производственных мощностей Объединенной авиастроительной корпорации позволит нарастить объемы поставок истребителя в войска, а также активно предлагать Су-57 в экспортном варианте для зарубежных заказчиков", – сказал глава Ростеха Сергей Чемезов.

"Безбумажный" самолет

Су-57 стал одним из первых отечественных самолетов, проектирование которого велось в ОКБ Сухого полностью в цифровой среде. Такой метод называется модельно-ориентированным и предполагает обмен математическими моделями для всех участников процесса на всех стадиях проектирования самолета.

Для Су-57 был создан цифровой прототип, который позволил значительно сократить время и затраты на этапах проектирования и производства. После выпуска самолета виртуальная модель продолжает использоваться вместе с его физическим аналогом на всех стадиях жизненного цикла: от тестирования и доработки до эксплуатации. В настоящее время конструкторы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) работают с цифровыми технологиями над десятками проектов, включая разработку новых самолетов и модернизацию существующих моделей.

Композитные преимущества

Сегодня композитными материалами в авиастроении уже никого не удивить. Применение углепластика увеличивает прочность авиационных деталей, снижает их вес и увеличивает антикоррозийную стойкость. Базой для отработки новых технологий в отечественной авиации стал истребитель Су-47 "Беркут", вся конструкция которого была выполнена из композитов на 13%, а крыло состояло из углепластика наполовину.

Наработки по "черному" крылу не пошедшего в серию "Беркута" легли в основу решений Су-57, доля углепластика в конструкции которого составляет 25%. А работы над Су-57, в свою очередь, дали большой опыт для ускоренного импортозамещения композитов российского лайнера МС-21.

Незаметный герой

Одним из обязательных свойств истребителей пятого поколения, к которым относится Су-57, является малозаметность. Для снижения эффективной поверхности рассеивания и, как следствие, уменьшения заметности летательного аппарата для радиолокаторов противника авиаконструкторы идут на различные ухищрения. Один из способов – сведение к минимуму количества острых кромок поверхностей. Например, у Су-57 нет прямых углов и группы кромок имеют одинаковый угол. Кроме того, его вооружение применяется из внутренних отсеков, что также снижает заметность.

Для защиты кабины "пятьдесят седьмого" на ОНПП "Технология", входящем в состав Госкорпорации Ростех, было создано уникальное стекло с покрытием, которое делает самолет малозаметным для радаров. Его стелс-свойства достигаются благодаря нанесению тончайших пленок металлов и оксидов металлов методом магнетронного распыления в вакууме. Это многофункциональное металлооптическое покрытие не только скрывает бортовую электронику от радиолокации, но и обеспечивает защиту техники и пилота от ультрафиолетового излучения.

Новое "зрение" и "умная" обшивка

Еще одно условие для пятого поколения истребителей – наличие на борту активной фазированной антенной решетки (АФАР), надежной и эффективной технологии обнаружения противника. Есть такая и у Су-57. При этом антенны его радиолокационной станции размещаются не только в носу машины, но и распределены по поверхности самолета. Это так называемая "умная" обшивка.

Радиолокационные системы с АФАР способны одновременно решать несколько задач: поиск и обнаружение целей, параллельно с обзором пространства отстраиваться от помех, ставить помехи противнику и осуществлять картографию. Разработанная предприятиями Ростеха БРЛС "Белка" с АФАР обеспечивает Су-57 круговой обзор на сотни километров.

Самые восточные самолеты

Производство Су-57 освоено на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина – самом восточном авиапроизводстве нашей страны. В прошлом году предприятие Ростеха отметило 90 лет работы.

Сотрудничество завода с ОКБ Сухого началось в 1956 году. На КНААЗе выпускали первый сверхзвуковой истребитель Су-7, истребитель-бомбардировщик Су-17, истребитель четвертого поколения Су-27 и их модификации. В наши дни здесь осуществляется полный цикл производства многоцелевых сверхманевренных истребителей поколения "4++" Су-35С и многофункциональных комплексов фронтовой авиации пятого поколения Су-57. Сегодня сотрудники КНААЗа ударно работают для обеспечения гособоронзаказа – новости об очередных поставках "пятьдесят седьмых" в войска появляются регулярно. К 90-летию завода в эксплуатацию были введены новые мощности для расширения производства Су-57.

Главный козырь спецоперации

Сегодня Су-57 успешно выполняет боевые задачи в ходе СВО. Пилоты "пятьдесят седьмого" могут применять самые современные средства поражения, включая малозаметные крылатые ракеты. В ходе боевых действий истребитель продемонстрировал свою эффективность при поражении воздушных и наземных целей, в том числе точечных ударов с больших дистанций. Он применяется круглосуточно, в любых погодных условиях и в сложной помеховой обстановке.

По мнению экспертов, Су-57 сегодня можно считать самым испытанным в реальной обстановке истребителем пятого поколения. А первая демонстрация за рубежом и эффектное выступление в летной программе Airshow China 2024 добавили интереса к самолету у иностранных заказчиков.

ОКБ Сухого в составе ОАК продолжает модернизировать платформу Су-57, в том числе по результатам боевого применения. Наращиваются ее боевые возможности, в машину внедряются самые современные технологии.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".