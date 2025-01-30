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РИА Новости

"Калашников" разработал новые модификации автомата АК-15

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Автомат АК-15СК
Автомат АК-15СК.
Источник изображения: © Концерн "Калашников"

Концерн "Калашников" представит на IDEX-2025 новые модификации автомата АК-15

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. "Калашников" разработал две новые модификации 7,62-мм автомата АК-15 - укороченный и малогабаритный - и впервые представит их на международной выставке вооружения и оборонных технологий IDEX-2025, сообщил концерн в своем Telegram-канале.

"Концерн "Калашников" впервые экспонирует новейшие 7,62-мм автомат АК-15 укороченный (АК-15К) и 7,62-мм автомат АК-15 малогабаритный (АК-15СК) на международной выставке вооружения и оборонных технологий IDEX-2025, которая пройдет с 17 по 21 февраля в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты)", - говорится в сообщении.

АК-15К и АК-15СК разработаны под патрон 7,62х39 мм и предназначены для уничтожения живой силы противника. Они имеют улучшенные технические, эргономические и эксплуатационные характеристики, отвечающие требованиям современного боя.

Автомат АК-15

Источник изображения: © Концерн "Калашников"

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