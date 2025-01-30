Textron Aviation поставит учебно-тренировочные самолеты "Кинг Эйр 260" ВВС Канады

ЦАМТО, 29 января. Американская компания Textron Aviation объявила о первой экспортной продаже семи учебно-тренировочных самолетов "Кинг Эйр 260".

Компании SkyAlyne и KF Aerospace выбрали этот самолет для применения в рамках программы подготовки экипажей новых самолетов FAcT (Future Aircrew Training ) Военно-воздушных сил Канады.

Ранее, в мае 2024 года, SkyAlyne (совместное предприятие KF Aerospace с CAE) была выбрана подрядчиком оказания услуг подготовки пилотов для ВВС Канады в рамках программы FAcT.

Стоимость покупки не раскрывается. Поставки "Кинг Эйр 260" для программы FAcT должны начаться в первой половине 2028 года. Самолеты будут применяться для промежуточной и повышенной подготовки пилотов многодвигательных самолетов, которые затем будут проходить службу на тяжелых транспортных, морских патрульных или поисково-спасательных самолетах.

"Кинг Эйр 260" заменит парк самолетов "Кинг Эйр C-90B", которые применялись ВВС Канады на протяжении десятилетий. Новый учебно-тренировочный самолет будет поставляться в полностью соответствующей требованиям FAcT конфигурации с предприятия компании Textron Aviation в Уичито (шт.Канзас).

Целью реализуемой уже 25 лет программы FAcT является поддержание и расширение возможностей обучения летчиков ВВС Канады.