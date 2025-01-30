Войти
ЦАМТО

Textron Aviation поставит учебно-тренировочные самолеты "Кинг Эйр 260" ВВС Канады

118
0
0
Изображение нового двухдвигательного учебно-тренировочного самолёта Beechcraft T-54A (Beechcraft King Air 260) авиации ВМС США
Изображение нового двухдвигательного учебно-тренировочного самолёта Beechcraft T-54A (Beechcraft King Air 260) авиации ВМС США.
Источник изображения: Textron Aviation

ЦАМТО, 29 января. Американская компания Textron Aviation объявила о первой экспортной продаже семи учебно-тренировочных самолетов "Кинг Эйр 260".

Компании SkyAlyne и KF Aerospace выбрали этот самолет для применения в рамках программы подготовки экипажей новых самолетов FAcT (Future Aircrew Training ) Военно-воздушных сил Канады.

Ранее, в мае 2024 года, SkyAlyne (совместное предприятие KF Aerospace с CAE) была выбрана подрядчиком оказания услуг подготовки пилотов для ВВС Канады в рамках программы FAcT.

Стоимость покупки не раскрывается. Поставки "Кинг Эйр 260" для программы FAcT должны начаться в первой половине 2028 года. Самолеты будут применяться для промежуточной и повышенной подготовки пилотов многодвигательных самолетов, которые затем будут проходить службу на тяжелых транспортных, морских патрульных или поисково-спасательных самолетах.

"Кинг Эйр 260" заменит парк самолетов "Кинг Эйр C-90B", которые применялись ВВС Канады на протяжении десятилетий. Новый учебно-тренировочный самолет будет поставляться в полностью соответствующей требованиям FAcT конфигурации с предприятия компании Textron Aviation в Уичито (шт.Канзас).

Целью реализуемой уже 25 лет программы FAcT является поддержание и расширение возможностей обучения летчиков ВВС Канады.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Компании
Textron
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.01 02:08
  • 7296
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.01 00:11
  • 1
Некое сочетание взглядов "со стороны" (сейчас) и "изнутри" (на основе прошлого опыта)
  • 29.01 23:12
  • 219
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 29.01 20:11
  • 0
Ответ на "Запад вооружается для мира?"
  • 29.01 18:14
  • 9
Италия приобретет 380 ОБТ KF51 "Пантер" и 1050 БМП KF41 "Линкс"
  • 29.01 17:37
  • 0
Запад вооружается для мира?
  • 29.01 17:12
  • 6
Генеральская сделка
  • 29.01 12:30
  • 1
Создан аккумулятор на основе грибов и сахара
  • 29.01 12:19
  • 1
Умер главный российский строитель дирижаблей
  • 29.01 02:30
  • 0
Ответ на "Ковальчук: москитный флот для РФ имел бы преимущества перед большими кораблями"
  • 28.01 23:37
  • 1
В зоне СВО заметили БМП с «мохнатым» «царь-мангалом»
  • 28.01 22:38
  • 0
По заявке местного начетчика: о кораблестроительных программах США
  • 28.01 21:36
  • 143
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 28.01 18:16
  • 7
О современном ВМФ РФ, в свете существующих тенденций.
  • 28.01 16:59
  • 27
Против дронов и скрытых целей. В российскую армию поступают новые зенитки