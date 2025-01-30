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Военное обозрение

В Израиле представлена высокоэффективная и при этом недорогая система для борьбы с дронами-камикадзе

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Источник изображения: topwar.ru

Дроны различного типа стали неотъемлемой частью современных вооруженных конфликтов. В то же время главной угрозой большинство военных экспертов сегодня считают беспилотники-камикадзе, которые при своей относительной дешевизне и простоте в производстве способны наносить огромный ущерб живой силе, технике и даже инфраструктуре.

На этом фоне все больше оборонных компаний из разных стран мира сосредотачиваются на создании средств защиты от вышеупомянутых БПЛА. При этом данные решения, помимо своей эффективности, должны быть еще и экономически обоснованными. Ведь нередко выходит так, что боеприпас, уничтожающий дрон, стоит в несколько раз дороже, чем сам беспилотник.

Стоит отметить, что одно из таких решений накануне было представлено израильской оборонной компанией. Речь идет о легкой, портативной и адаптируемой системе, получившей название Smash Dome.

Со слов разработчика, комплекс предназначен для защиты от угроз, создаваемых дронами, и может использоваться как на земле, так и на различных платформах, включая пилотируемые и беспилотные транспортные средства.

Основой Smash Dome, как говорится в релизе, является модуль Smash Hopper – легкая дистанционно управляемая оружейная станция (RWS), оснащенная штурмовой винтовкой и баллистической системой управления огнем (FCS). Эта система обеспечивает высокоточное поражение БПЛА и может интегрироваться с командными центрами для автоматического обнаружения и сопровождения целей.

Источник изображения: topwar.ru

Для безошибочной идентификации угроз система оснащена активным радаром и пассивной оптической системой обнаружения, позволяющей выявлять, классифицировать и отслеживать цели на расстоянии до 2 км. Данные о потенциальных угрозах передаются в режиме реального времени, что обеспечивает постоянный мониторинг и готовность к перехвату.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Одним из преимуществ Smash Dome, со слов разработчика, является возможность «ручного управления» комплексом. Через интерфейс системы управления огнем операторы могут визуально подтверждать цели и инициировать перехват с помощью простой команды. Такой подход, по мнению создателей данного вооружения, минимизирует сопутствующий ущерб и повышает общую эффективность операций, особенно в густонаселенных зонах.

В компании заявляют, что Smash Dome разработан для интеграции на наземные, морские и воздушные платформы, а также для использования на границах и стратегических объектах. При этом система легко интегрируется с существующими командными центрами, что делает ее универсальным инструментом как для автономной обороны, так и для дополнения пассивных систем противодействия БПЛА.

Какова будет стоимость нового комплекса, пока не сообщается. Между тем разработчик заявляет, что данное средство является одним из самых передовых в плане цена-эффективность.

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Страны
Израиль
Проекты
БПЛА
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