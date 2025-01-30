Войти
Военное обозрение

«Звездный состав»: мероприятие в честь образования ВС Армении собрало офицеров с большим количеством наград

130
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Вчера в Республике Армения отмечался День армии, посвященный 33-й годовщине образования Вооруженных сил республики. Установлен этот праздник был по указу второго президента РА Роберта Кочаряна в 2001 году.

Вчера торжественные мероприятия включали в себя небольшой парад, в котором приняли участие военнослужащие различных подразделений и рота почетного караула. Принимали парад премьер-министр Армении Никол Пашинян, министр обороны Сурен Папикян, первый заместитель министра обороны — начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-лейтенант Эдвард Асрян.

Что примечательно, в телеграм-канале Минобороны РА прохождение роты почетного караула в буквальном (машинном) переводе названо «дефиле». В принципе, это все, что нужно знать о нынешнем состоянии армянских Вооруженных сил.

Источник изображения: topwar.ru

Затем торжественное мероприятие, посвященное 33-й годовщине образования армии Республики Армения, продолжилось в зале административного комплекса Министерства обороны. Соответствующий видеоотчёт опубликован в официальном телеграм-канале армянского военного ведомства.

Судя по фотографиям, в зале собрался практически весь высший командный состав Вооруженных сил Армении. В начале мероприятия прозвучал государственный гимн РА, затем присутствующие минутой молчания почтили память погибших при защите Родины. Офицеров приветствовал премьер-министр Пашинян и министр обороны Папикян.

В ТГ-канале Минобороны Армении отмечено, что премьер-министр вручил группе военнослужащих памятные медали «за вклад в дело безопасности и обороны Родины». От кого, хочется спросить? В нынешний период премьерства Пашиняна страна только и делает, что теряет территории и суверенитет, все более подчиняясь Западу.

При этом на фотографиях видно, что все офицеры уже имеют большое количество орденов и медалей. У некоторых генералов таковых насчитывается более десяти. Вполне очевидно, что многим, если не всем офицерам «звездного состава» ВС Армении, награды вручены вовсе не за боевые заслуги.

Источник изображения: topwar.ru

Особенно с учетом того, что после десятилетий локальных и масштабных военных конфликтов между Арменией и Азербайджаном Пашинян добровольно передал под контроль Баку территорию Нагорного Карабаха, что привело к исходу из региона более 100 000 этнических армян. Теперь глава армянского кабмина готовит к передаче Азербайджану еще несколько приграничных населенных пунктов и территорий. Ну а «боевые генералы» ВС Армении, сидя в кабинетах, готовятся к новым наградам.

В последнее время по инициативе Пашиняна Армения фактически вышла из ОДКБ и выстраивает военно-политические связи с Брюсселем и Вашингтоном. Видимо, за умение находить общий язык с натовскими военными и получают очередные ордена и медали армянские генералы.

Источник изображения: topwar.ru

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
США
Компании
ОДКБ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.01 02:08
  • 7296
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.01 00:11
  • 1
Некое сочетание взглядов "со стороны" (сейчас) и "изнутри" (на основе прошлого опыта)
  • 29.01 23:12
  • 219
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 29.01 20:11
  • 0
Ответ на "Запад вооружается для мира?"
  • 29.01 18:14
  • 9
Италия приобретет 380 ОБТ KF51 "Пантер" и 1050 БМП KF41 "Линкс"
  • 29.01 17:37
  • 0
Запад вооружается для мира?
  • 29.01 17:12
  • 6
Генеральская сделка
  • 29.01 12:30
  • 1
Создан аккумулятор на основе грибов и сахара
  • 29.01 12:19
  • 1
Умер главный российский строитель дирижаблей
  • 29.01 02:30
  • 0
Ответ на "Ковальчук: москитный флот для РФ имел бы преимущества перед большими кораблями"
  • 28.01 23:37
  • 1
В зоне СВО заметили БМП с «мохнатым» «царь-мангалом»
  • 28.01 22:38
  • 0
По заявке местного начетчика: о кораблестроительных программах США
  • 28.01 21:36
  • 143
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 28.01 18:16
  • 7
О современном ВМФ РФ, в свете существующих тенденций.
  • 28.01 16:59
  • 27
Против дронов и скрытых целей. В российскую армию поступают новые зенитки