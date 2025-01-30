«Звездный состав»: мероприятие в честь образования ВС Армении собрало офицеров с большим количеством наград

Источник изображения: topwar.ru

Вчера в Республике Армения отмечался День армии, посвященный 33-й годовщине образования Вооруженных сил республики. Установлен этот праздник был по указу второго президента РА Роберта Кочаряна в 2001 году.

Вчера торжественные мероприятия включали в себя небольшой парад, в котором приняли участие военнослужащие различных подразделений и рота почетного караула. Принимали парад премьер-министр Армении Никол Пашинян, министр обороны Сурен Папикян, первый заместитель министра обороны — начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-лейтенант Эдвард Асрян.

Что примечательно, в телеграм-канале Минобороны РА прохождение роты почетного караула в буквальном (машинном) переводе названо «дефиле». В принципе, это все, что нужно знать о нынешнем состоянии армянских Вооруженных сил.

Источник изображения: topwar.ru

Затем торжественное мероприятие, посвященное 33-й годовщине образования армии Республики Армения, продолжилось в зале административного комплекса Министерства обороны. Соответствующий видеоотчёт опубликован в официальном телеграм-канале армянского военного ведомства.

Судя по фотографиям, в зале собрался практически весь высший командный состав Вооруженных сил Армении. В начале мероприятия прозвучал государственный гимн РА, затем присутствующие минутой молчания почтили память погибших при защите Родины. Офицеров приветствовал премьер-министр Пашинян и министр обороны Папикян.

В ТГ-канале Минобороны Армении отмечено, что премьер-министр вручил группе военнослужащих памятные медали «за вклад в дело безопасности и обороны Родины». От кого, хочется спросить? В нынешний период премьерства Пашиняна страна только и делает, что теряет территории и суверенитет, все более подчиняясь Западу.

При этом на фотографиях видно, что все офицеры уже имеют большое количество орденов и медалей. У некоторых генералов таковых насчитывается более десяти. Вполне очевидно, что многим, если не всем офицерам «звездного состава» ВС Армении, награды вручены вовсе не за боевые заслуги.

Источник изображения: topwar.ru

Особенно с учетом того, что после десятилетий локальных и масштабных военных конфликтов между Арменией и Азербайджаном Пашинян добровольно передал под контроль Баку территорию Нагорного Карабаха, что привело к исходу из региона более 100 000 этнических армян. Теперь глава армянского кабмина готовит к передаче Азербайджану еще несколько приграничных населенных пунктов и территорий. Ну а «боевые генералы» ВС Армении, сидя в кабинетах, готовятся к новым наградам.

В последнее время по инициативе Пашиняна Армения фактически вышла из ОДКБ и выстраивает военно-политические связи с Брюсселем и Вашингтоном. Видимо, за умение находить общий язык с натовскими военными и получают очередные ордена и медали армянские генералы.