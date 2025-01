Воздушная тревога: Россия нацелилась на французские самолеты над Калининградом (The National Interest, США)

TNI: французские самолеты попали под прицел С-400 вблизи Калининграда

Российская система С-400 взяла под прицел французские патрульные самолеты над Балтийским морем, сообщает TNI. С точки зрения Москвы это должна быть самооборона и предостережение французам: Калининград прикрывают передовые российские военные системы.

Брэндон Вайхерт

В ночные часы над Балтийским морем пилоты французских патрульных самолетов ВМС Atlantique 2 увидели на своих приборах предупреждение, о подсветке радаром наведения российской системы ПВО большой дальности С-400.

Французские военные посчитали, что С-400 действовали из Калининграда — небольшого, но сильно милитаризованного анклава на побережье Балтики, зажатого между Польшей и Германией (так сказано в оригинале, — прим. ИноСМИ). Сталинская Красная Армия отвоевала этот регион у Германии в 1945 году, и возвращать его европейцам русские не стали.

Учитывая его стратегическое расположение в самом сердце НАТО и на побережье Балтийского моря, Калининград действительно прикрывают передовые российские военные системы. Там имеются не только современные системы ПВО вроде той же С-400 — считается, что Москва некоторое время назад перебросила туда тактическое ядерное оружие. Воздушные патрули НАТО регулярно летали вблизи Калининграда, но никогда прежде не сталкивались со столь враждебными действиями со стороны обосновавшихся там русских.

Акт агрессии

Наведение на французские патрульные самолеты в международном воздушном пространстве может показаться актом агрессии. Но в контексте всего происходящего между НАТО и русскими из-за конфликта на Украине Москва наверняка заявит, что это была самооборона — не столько агрессия, сколько предостережение французам.

В конце концов, французское правительство при президенте Эммануэле Макроне придерживается особенно враждебной риторики по отношению к русским по украинскому вопросу.

Что еще важнее, НАТО потратила целое десятилетие на попытки устранить военно-морское присутствие России на базе в Севастополе в Крыму, а внезапный крах режима Асада в Сирии, похоже, выдавил русских из другого тепловодного порта в Тартусе. Таким образом, Калининград для Москвы — один из немногих оставшихся незамерзающих портов за пределами самой России. И Москва, как и следовало ожидать, нервничает, что французские пассы в его окрестностях могут оказаться серьезнее, чем кажутся на первый взгляд.

Кроме того, после атаки на “Турецкий поток”, последний оставшийся трубопровод, который связывает российские источники природного газа с европейскими потребителями, Москва не будет рисковать (и намерена послать четкий сигнал лидерам НАТО). Кроме того, не забывайте о недавней ликвидации на Украине летчика-истребителя и инструктора НАТО по F-16. Он был убит в результате ракетного обстрела района, где действовал персонал НАТО.

Очевидно, что эскалация происходит с обеих сторон. На этом фоне вполне логично, что недавний инцидент между французскими самолетами и российскими подразделениями ПВО С-400 в Калининграде произошел именно так, как было описано.

Украинский конфликт вышел на крайне опасный этап.

С-400

Известная как “Триумф” в России или SA-21 Growler (“Брюзга”) в НАТО, С-400 — передовая мобильная зенитно-ракетная система (ЗРК) для поражения самолетов, крылатых и баллистических ракет противника. Дальность ее действия составляет около 40 километров для низколетящих целей и до 400 — для высотных.

С-400 устанавливаются на транспортных средствах, что обеспечивает быстрое развертывание и переброску (одновременно повышая живучесть). Более того, С-400 использует несколько типов ракет для различных угроз, включая 48Н6 (дальнего радиуса действия), 9M96E/E2 (среднего и ближнего радиуса действия) и другие специализированные средства.

Эта система ПВО крайне востребована.

Комплекс С-400 включает в свой состав радар разведки и целеуказания 91Н6E с возможностями как активной, так и пассивной радиолокации. Каждая из пусковых установок С-400 может нести до четырех ракет.

С-400 может поражать до 36 целей одновременно, запуская до 72 ракет. Кроме того, С-400 может быть внедрена в более обширную сеть ПВО, взаимодействуя с другими системами для эшелонированного подхода к обороне.

Atlantique 2 (ATL2)

Atlantique 2 (полное название Breguet Br.1150 Atlantique 2) — это дальний морской патрульный самолет, разработка легендарной французской военной фирмой Dassault Aviation для ВМС страны. Он впервые поднялся в воздух в 1980-х годах и должен был обеспечить французским ВМС в эпоху холодной войны более универсальную платформу для морского наблюдения и боя. Atlantique 2 имеет характерный фюзеляж с двойным каплевидным сечением для размещения экипажа и обширного набора датчиков и оружия.

Французские Atlantique 2 оснащены двумя турбовинтовыми двигателями Rolls-Royce Tyne.

Франция использует эти самолеты в основном для противолодочной войны, но они также способны вести борьбу против надводных кораблей, разведку, наблюдение, рекогносцировку, поисково-спасательные работы и патрульные миссии.

Именно эта задача самолета должна заинтересовать вас особенно. Дело в том, что последние несколько недель один за другим сыплются репортажи о попытках российских или даже китайских кораблей вывести из строя ключевые подводные телекоммуникации, связывающие Европу с остальным миром. Что еще важнее, голландский флот был недавно поднят по тревоге на перехват российской подводной лодки, которая зашла в исключительную экономическую зону Нидерландов. Французы могли охотиться на подлодки в попытке защитить ключевые подводные линии связи от дальнейших посягательств.

Французские военные несколько раз модернизировали эти самолеты, причем последний вариант Standard 6 оснащен усовершенствованным радаром Thales Searchmaster с активной фазированной антенной решеткой, акустическими системами для обнаружения подводных лодок с использованием гидроакустических буев, детекторами магнитных аномалий и различными электрооптическими и инфракрасными датчиками. Париж рассчитывает, чтобы варианты Standard 6 несли службу до 2030-х годов.

Atlantique 2 также могут нести до 3,5 тонн вооружения, включая торпеды MU90 Impact, глубинные бомбы, мины и ракеты класса “воздух-поверхность”, такие как AM39.

Если бы Atlantique 2 действительно охотились за российскими подлодками, можно поспорить, что русские наверняка захотели бы эту деятельность пресечь. И что может быть лучше активного наведения на французские самолеты, чтобы вызвать у противника замешательство и тревогу?

Брэндон Вейхерт — старший редактор по национальной безопасности в журнале The National Interest, старший научный сотрудник Центра национальных интересов и один из авторов Popular Mechanics. Регулярно консультирует различные государственные учреждения и частные организации по геополитическим вопросам. Публиковался во многих изданиях, включая The Washington Times, The National Review, The American Spectator, MSN, Asia Times и бесчисленное множество других. Автор ряда книг.