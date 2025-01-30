«Возникновение угроз»: командование ВМС США запретило использовать китайские технологии искусственного интеллекта DeepSeek

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Из-за вероятности возникновения угроз для национальной безопасности командование ВМС США запретило использовать китайские технологии искусственного интеллекта DeepSeek в любом виде. Это означает полный запрет на применение таких нейросетей не только в служебных целях, но и для личного пользования.

Об этом сообщает американский телеканал CNBC со ссылкой на электронное письмо, разосланное военнослужащим и гражданскому персоналу ВМС США.

В рассылке указывается, что данное решение принято, чтобы избежать вероятных проблем с безопасностью и этикой из-за происхождения продукта.

Предупреждение командования Военно-морскими силами США основано на рекомендации менеджера по работе с киберперсоналом Центра военно-морской авиации. В нем говорится, что получатели письма должны воздерживаться от загрузки, установки и применения технологий DeepSeek в любом качестве.

Ранее в китайской компании DeepSeek объявили о выводе на рынок новой версии нейросети, получившей наименование R1. По своим характеристикам продукт является серьезным конкурентом для продукции американской компании OpenAl, сохздающей технологии в сфере искусственного интеллекта. Одним из главных преимуществ китайского продукта является наличие открытого исходного кода, что позволяет пользоваться им любому разработчику ИИ.

Письмо командования ВМС США было разослано сразу после сообщения о выходе на рынок R1.