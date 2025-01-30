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ЦАМТО

ВМС Великобритании изменят наименование последней АПЛ класса "Эстьют"

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Церемония спуска на воду пятого корпуса в серии многоцелевых подлодок типа Astute. Фото с сайта www.royalnavy.mod.uk
Церемония спуска на воду пятого корпуса в серии многоцелевых подлодок типа Astute. Фото с сайта www.royalnavy.mod.uk.

ЦАМТО, 29 января. Командование ВМС Великобритании изменит наименование последней АПЛ класса "Эстьют" на "Ахиллес" (Achilles). Данное изменение станет вторым случаем смены названия одной и той же подлодки в ходе ее строительства.

До 2018 года подлодка носила рабочее наименование "Аякс" в честь героя Троянской войны. В 2018 году, когда с BAE Systems был официально заключен контракт стоимостью 1,5 млрд. фунтов стерлингов (1,9 млрд. долл.) на строительство АПЛ, название было изменено на "Азенкур" (Agincourt) в честь одной из побед Великобритании в Столетней войне.

Объявляя об отказе от названия битвы в пользу греческого воина из поэмы Гомера, командование ВМС Великобритании сообщило, что 7-я подводная лодка класса "Эстьют" будет названа "Ахиллес", как это утвердил король Карл III. Наименование уместно в свете празднования 80-летия Дня победы в Европе и победы над Японией в этом году. Ранее данное наименование носили шесть кораблей ВМС Великобритании.

Независимо от того, получит ли последняя подлодка в конечном итоге наименование "Ахиллес", после спуска ее на воду (в настоящее время запланирован на 2026 год), она станет одной из самых современных атомных подводных лодок ВМС Великобритании. Как последняя лодка серии, "Ахиллес", вероятно, будет одной из последних, которые будут сняты с вооружения.

Как сообщал ЦАМТО, BAE Systems должна построить для ВМС Великобритании 7 АПЛ класса "Эстьют". На текущий момент ВМС Великобритании получили пять АПЛ серии.

Как планируется, последняя подлодка класса "Эстьют" будет поставлена британскому флоту в 2026 году.

97-метровые 7400-тонные АПЛ класса "Эстьют" являются самыми большими и мощными многоцелевыми подлодками ВМС Великобритании. Подлодки вооружены комбинацией из 38 тяжелых торпед "Сперфиш" и КР "Томагавк" (TLAM). По заявлению ВМС, АПЛ может поражать корабли/подводные лодки противника на расстоянии до 1000 миль.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Япония
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Компании
BAE Systems
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