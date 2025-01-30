Как Владимир Путин разрушил концепцию бережливости ЕС (Politico, США)

Politico: страны Европы отказываются от жесткой экономии ради обороны от России

Из страха перед Россией и возможным выходом США из НАТО северные страны ЕС решили ослабить режим жесткой экономии и увеличить расходы на оборону и поддержание суверенитета Европы, пишет Politico. Но Германия и Нидерланды против совокупного долга ЕС на оборону, и раскол становится все глубже.

Грегорио Сорджи (Gregorio Sorgi)

Необходимость противостоять России изменила отношение богатых северных стран к экономии.

В течение многих лет Германия и ее союзники, склонные к строгой экономии, следили за бюджетом ЕС.

Их девиз был прост: Никаких совокупных долгов, никаких вольностей в отношении бюджета и никаких авансов для Брюсселя.

Группа богатых северных стран – Австрия, Дания, Швеция, Финляндия и Нидерланды – строго следила за бюджетом Европейского союза, имея превосходство над Южной Европой в бюджетных баталиях.

Однако в едином фронте североевропейских стран появились трещины. Военный конфликт на границах Европы, экономические изменения и победа президента США, который намерен выйти из НАТО, привели к переосмыслению ситуации. Группа бережливых стран ослаблена именно тогда, когда ЕС готовится к очередной крупной борьбе по вопросам бюджета.

Ранее экономные страны разработали "сплоченную, хорошо подготовленную стратегию, чтобы противостоять идеям, связанным с увеличением расходов", как сообщил Politico представитель правительства ЕС, имеющий опыт участия в различных переговорах по поводу бюджета.

Предстоящие переговоры по бюджету на 2028-2034 годы обещают быть "совершенно иными", по словам этого представителя, имя которого не названо в статье, как и других цитируемых здесь лиц, поскольку им не разрешено делать официальные заявления.

"Группа скандинавских и балтийских стран разрабатывает иное видение, сфокусированное на вопросе безопасности, что отличает их от других экономных стран, таких как Голландия и Австрия", – заявила Politico аналитик из Института Жака Делора Эулалия Рубио.

Суверенитет стал новой повесткой, и даже такие стойкие "бюджетные ястребы", как Дания или Финляндия, положительно относятся к идее использования бюджетных средств для укрепления коллективной обороны и устойчивости ЕС к внешним угрозам.

Почему передумала Дания

Важнейшим признаком этих изменений стала новогодняя речь премьер-министра Дании Метте Фредериксен. Она ошеломила представителей бюджетной политики ЕС, выступив за увеличение расходов на оборону, государственную помощь и инвестиции в суверенитет Европы.

Для страны, долгое время скептически относившейся к углублению интеграции в рамках ЕС, слова Фредериксен ознаменовали огромный сдвиг.

На фоне наступления России на Украине и заявлений президента США, который хочет отобрать у Дании Гренландию, Фредериксен выступила с размахом, напомнив об идеях суверенитета ЕС в стиле президента Франции, которые до недавнего времени рассматривались Копенгагеном как недопустимые.

"[Мы] смотрим на государственную помощь, на совокупный долг и на бюджет ЕС по-новому. Это новый этап", – заявила Фредериксен в своем декабрьском интервью.

Аналитики назвали ее высказывания новой вехой в отношениях Дании с ЕС и потенциальным клином в альянсе Северных стран и Германии.

"Фредериксен лично изменила свою позицию на 180 градусов", – сказал аналитик центра Bruegel Якоб Фанк Киркегаард.

По его мнению, это позволит премьер-министру "максимально усилить влияние Дании" на переговорах по бюджету, поскольку она может выступить в роли связующего звена между различными группами стран.

Это важное событие. Фредериксен является одним из самых стабильных и опытных лидеров ЕС, а ее страна будет председательствовать на ротационной основе в Совете ЕС в конце этого года, благодаря чему Копенгаген получит значительное влияние на повестку Европейского союза.

Дилемма обороны

Однако не все уверены в том, что "экономные" страны стоят на пороге полного раскола. "В этом вопросе многое мутно и неясно, – предупредил один из дипломатов ЕС. – Трудно понять, каково реальное положение дел".

Несомненно, что российско-украинский конфликт заставил северные страны ЕС задуматься, в частности, о расходах на оборону.

Такие страны, как Финляндия и Эстония, которые географически находятся ближе к месту конфликта, теперь поддерживают идею совокупного долга ЕС для финансирования закупок вооружений, хотя ранее эта идея была немыслима для экономных стран.

Однако другие члены альянса не изменили свою позицию. Германия и Нидерланды по-прежнему решительно выступают против совокупного долга ЕС на оборону, что подчеркивает углубляющийся раскол внутри коалиции.

Австрия также, вероятно, усилит свое сопротивление идее совокупного долга, если новым канцлером станет ультраправый лидер Герберт Кикль, который поддерживает отношения с Россией.

Союз пока жив

Экономные страны придерживаются общей позиции, когда речь заходит о связи регионального финансирования ЕС, в основном направляемого в страны с низким уровнем доходов в Южной и Восточной Европе, со структурными реформами, нацеленными на повышение конкурентоспособности их экономик.

По словам представителя ЕС, "прежняя группа экономных стран снова собралась вместе", чтобы выступить против увеличения расходов во время ноябрьских переговоров по поводу годового бюджета ЕС.

Эксперт из Института Жака Делора Эулалия Рубио предсказывает, что эта группа, скорее всего, займет ту же позицию в ходе предстоящих бюджетных переговоров: "Я не думаю, что противостояние экономных стран против выгодополучателей [тех, кто получает от ЕС больше денег, чем платит в бюджет] закончится".

Она добавила, что "появится дополнительное давление со стороны Польши и стран Восточной Европы, которые требуют уделять больше внимания вопросам безопасности".

Тем не менее, многие считают, что настоящим вызовом для экономных стран станет победа на выборах в Германии правоцентристского Христианско-демократического союза (ХДС) во главе с Фридрихом Мерцем.

Правительство во главе с ХДС, скорее всего, будет сопротивляться крупным проектам ЕС по расходованию средств, будь то оборона или инвестиции в "зеленую" экономику.

Однако если основная страна ЕС изменит свое мнение и станет менее экономной, ее неуступчивые союзники, скорее всего, последуют ее примеру.

"Пока мы ждем решения босса, – сказал представитель правительства ЕС, имея в виду Берлин. – Германия является точкой притяжения в отношении Многолетней финансовой рамочной программы, бюджета ЕС (MFF), и все следят за ее позицией".