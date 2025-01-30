Чемезов заявил, что ОАК будет наращивать производство Су-57

Москва. 29 января. ИНТЕРФАКС-АВН - "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех") планирует нарастить поставки истребителей пятого поколения Су-57 Минобороны РФ, его будут активно предлагать зарубежным заказчикам, сообщил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в среду.

"За прошедшие годы истребитель прошел огромную эволюцию и сегодня продолжает совершенствоваться - наращиваются возможности вооружения и систем самолета. Расширение производственных мощностей ОАК позволит нарастить объемы поставок истребителя в войска, а также активно предлагать Су-57 в экспортном варианте для зарубежных заказчиков", - сказал Чемезов, его слова приведены в телеграм-канале "Ростеха".

Как отметил Чемезов, заложенные в самолет характеристики подтверждаются в реальных боях в зоне СВО. "Сегодняшний Су-57 значительно отличается от той машины, которая впервые поднялась в небо 15 лет назад", - сказал он.

По официальной информации, Су-57 разработан в компании "Сухой" (ОАК) и производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КнААЗ). Это многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО. Его первый полет состоялся 29 января 2010 года. С конца 2020 года Су-57 серийно поставляются в войска.