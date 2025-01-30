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ЦАМТО

Индия в предстоящие 4 года сохранит статус одного из крупнейших мировых импортеров вооружений

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Один из двух используемых ВМС Индии на правах аренды американских беспилотных летательных аппаратов большой дальности General Atomics MQ-9B Sea Guardian на базе индийской морской авиации Раджали, 2023 год
Один из двух используемых ВМС Индии на правах аренды американских беспилотных летательных аппаратов большой дальности General Atomics MQ-9B Sea Guardian на базе индийской морской авиации Раджали, 2023 год.
Источник изображения: ANI

ЦАМТО, 29 января. Индия в последние годы предприняла энергичные усилия по развитию национального ОПК для обеспечения самодостаточности по основным системам вооружений.

Тем не менее, Индия была и останется одним из крупнейших мировых импортеров вооружений.

Ниже приведены статистические данные по импорту вооружений Индии в 2024 году, 2021-2024 гг. и прогноз на 2025-2028 гг.

По предварительным данным ЦАМТО, по фактическому объему импорта вооружений по итогам 2024 года Индия занимает второе место, уступив первую позицию Польше. Объем идентифицированного военного импорта Индии в 2024 году ЦАМТО оценивает в сумму 6,270 млрд. долл. или 5,62% от общемирового объема импорта ПВН.

Справочно: первое место в 2024 году по фактическому объему импорта вооружений в ежегодном рейтинге впервые заняла Польша (7,227 млрд. долл.).

Для сравнения: в 2021 году объем военного импорта Индии составил 11,152 млрд. долл. (13,45% от объема мирового импорта), в 2022 году – 9,928 млрд. долл. (9,35%), в 2023 году – 4,432 млрд. долл. (4,57%).

В целом за последний 4-летний период Индия импортировала вооружений на сумму 31,782 млрд. долл. (7,99% от всего мирового импорта вооружений). С этим объемом импорта по периоду 2021-2024 гг. Индия занимает 1 место.

Справочно: второе место по периоду 2021-2024 гг. по фактическому объему импорта вооружений занимает Катар (29,497 млрд. долл.), третье место Саудовская Аравия (28,822 млрд. долл.), четвертое место Кувейт (17,035 млрд. долл.), замыкают пятерку лидеров по фактическому импорту вооружений в 2021-2024 гг. ОАЭ (14,559 млрд. долл.).

По объему заключенных контрактов на импорт вооружений по итогам 2024 года Индия занимает третье место – 9,410 млрд. долл. или 7,71% от общемирового объема контрактных соглашений на импорт ПВН в 2024 году. Это рекордный объем контрактов на импорт вооружений для Индии за последние 4 года.

Справочно: несмотря на столь высокий показатель Индия по объему контрактов на импорт вооружений по итогам 2024 года уступила первое место Польше (15,625 млрд. долл.), второе место в рейтинге впервые заняла Румыния (10,251 млрд. долл.), четвертое место занимает Израиль (8,2 млрд. долл.), замыкают пятерку Нидерланды (7,922 млрд. долл.).

Для сравнения: в 2021 году объем заключенных Индией контрактов на импорт ПВН составил 4,473 млрд. долл. (4,06% мирового рынка), в 2022 году – всего 519 млн. долл. (0,41%), в 2023 году – 1,666 млрд. долл. (1,10%).

В целом за последний 4-летний период Индия заключила контракты на импорт ПВН на сумму 16,068 млрд. долл. (3,15% мирового рынка, 5 место).

Справочно: первое место по объему заключенных контрактов на импорт ПВН в 2021-2024 гг. занимает Польша (68,261 млрд. долл.) второе место Германия (34,432 млрд. долл.), третье место Канада (32,486 млрд. долл.), четвертое место ОАЭ (25,837 млрд. долл.).

Несмотря на пятое место в 2021-2024 гг. по объему заключенных контрактов на импорт ПВН, Индия имеет самый высокий потенциал на перспективу: стоимостной объем "переходящих" потенциальных контрактов по закупке вооружений Индии (пока они входят в категорию "намерения"), решения по которым не были приняты в 2024 году (учтены итоги завершившихся тендеров, контракты по которым пока не подписаны; объявленные в 2024 году тендеры; проводившиеся в течение 2024 года тендеры, объявленные ранее и решения по которым пока не приняты; заявленные намерения по прямой закупке вооружений) по состоянию на конец декабря 2024 года ЦАМТО оценивает в сумму 77,749 млрд. долл. (1 место в рейтинге по стоимостному объему намерений по закупке вооружений).

Справочно: второе место по стоимостному объему "переходящих" контрактов на перспективу с огромным отрывом от Индии занимает Канада (46,765 млрд. долл.), третье место Польша (30,099 млрд. долл.), четвертое место Австралия (25,870 млрд. долл.) замыкает пятерку лидеров Италия (14,879 млрд. долл.).

Прогнозируемый импорт ВиВТ Индии в предстоящие 4 года (2025-2028 гг.) по уже заключенным контрактам оценивается в сумму 44,964 млрд. долл. (3 место), в том числе 9,260 млрд. долл. в 2025 году, 7,356 млрд. долл. в 2026 году, 12,481 млрд. долл. в 2027 году и 15,868 млрд. долл. в 2028 году.

Для сравнения: первое место в данном рейтинге занимает Польша (51,452 млрд. долл.), второе место Саудовская Аравия (47,509 млрд. долл.), четвертое место Германия (25,391 млрд. долл.), пятое место Япония (24,040 млрд. долл.).

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