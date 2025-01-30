Индия в предстоящие 4 года сохранит статус одного из крупнейших мировых импортеров вооружений

Один из двух используемых ВМС Индии на правах аренды американских беспилотных летательных аппаратов большой дальности General Atomics MQ-9B Sea Guardian на базе индийской морской авиации Раджали, 2023 год.

ЦАМТО, 29 января. Индия в последние годы предприняла энергичные усилия по развитию национального ОПК для обеспечения самодостаточности по основным системам вооружений.

Тем не менее, Индия была и останется одним из крупнейших мировых импортеров вооружений.

Ниже приведены статистические данные по импорту вооружений Индии в 2024 году, 2021-2024 гг. и прогноз на 2025-2028 гг.

По предварительным данным ЦАМТО, по фактическому объему импорта вооружений по итогам 2024 года Индия занимает второе место, уступив первую позицию Польше. Объем идентифицированного военного импорта Индии в 2024 году ЦАМТО оценивает в сумму 6,270 млрд. долл. или 5,62% от общемирового объема импорта ПВН.

Справочно: первое место в 2024 году по фактическому объему импорта вооружений в ежегодном рейтинге впервые заняла Польша (7,227 млрд. долл.).

Для сравнения: в 2021 году объем военного импорта Индии составил 11,152 млрд. долл. (13,45% от объема мирового импорта), в 2022 году – 9,928 млрд. долл. (9,35%), в 2023 году – 4,432 млрд. долл. (4,57%).

В целом за последний 4-летний период Индия импортировала вооружений на сумму 31,782 млрд. долл. (7,99% от всего мирового импорта вооружений). С этим объемом импорта по периоду 2021-2024 гг. Индия занимает 1 место.

Справочно: второе место по периоду 2021-2024 гг. по фактическому объему импорта вооружений занимает Катар (29,497 млрд. долл.), третье место – Саудовская Аравия (28,822 млрд. долл.), четвертое место – Кувейт (17,035 млрд. долл.), замыкают пятерку лидеров по фактическому импорту вооружений в 2021-2024 гг. ОАЭ (14,559 млрд. долл.).

По объему заключенных контрактов на импорт вооружений по итогам 2024 года Индия занимает третье место – 9,410 млрд. долл. или 7,71% от общемирового объема контрактных соглашений на импорт ПВН в 2024 году. Это рекордный объем контрактов на импорт вооружений для Индии за последние 4 года.

Справочно: несмотря на столь высокий показатель Индия по объему контрактов на импорт вооружений по итогам 2024 года уступила первое место Польше (15,625 млрд. долл.), второе место в рейтинге впервые заняла Румыния (10,251 млрд. долл.), четвертое место занимает Израиль (8,2 млрд. долл.), замыкают пятерку Нидерланды (7,922 млрд. долл.).

Для сравнения: в 2021 году объем заключенных Индией контрактов на импорт ПВН составил 4,473 млрд. долл. (4,06% мирового рынка), в 2022 году – всего 519 млн. долл. (0,41%), в 2023 году – 1,666 млрд. долл. (1,10%).

В целом за последний 4-летний период Индия заключила контракты на импорт ПВН на сумму 16,068 млрд. долл. (3,15% мирового рынка, 5 место).

Справочно: первое место по объему заключенных контрактов на импорт ПВН в 2021-2024 гг. занимает Польша (68,261 млрд. долл.) второе место – Германия (34,432 млрд. долл.), третье место – Канада (32,486 млрд. долл.), четвертое место – ОАЭ (25,837 млрд. долл.).

Несмотря на пятое место в 2021-2024 гг. по объему заключенных контрактов на импорт ПВН, Индия имеет самый высокий потенциал на перспективу: стоимостной объем "переходящих" потенциальных контрактов по закупке вооружений Индии (пока они входят в категорию "намерения"), решения по которым не были приняты в 2024 году (учтены итоги завершившихся тендеров, контракты по которым пока не подписаны; объявленные в 2024 году тендеры; проводившиеся в течение 2024 года тендеры, объявленные ранее и решения по которым пока не приняты; заявленные намерения по прямой закупке вооружений) по состоянию на конец декабря 2024 года ЦАМТО оценивает в сумму 77,749 млрд. долл. (1 место в рейтинге по стоимостному объему намерений по закупке вооружений).

Справочно: второе место по стоимостному объему "переходящих" контрактов на перспективу с огромным отрывом от Индии занимает Канада (46,765 млрд. долл.), третье место – Польша (30,099 млрд. долл.), четвертое место – Австралия (25,870 млрд. долл.) замыкает пятерку лидеров Италия (14,879 млрд. долл.).

Прогнозируемый импорт ВиВТ Индии в предстоящие 4 года (2025-2028 гг.) по уже заключенным контрактам оценивается в сумму 44,964 млрд. долл. (3 место), в том числе 9,260 млрд. долл. в 2025 году, 7,356 млрд. долл. в 2026 году, 12,481 млрд. долл. в 2027 году и 15,868 млрд. долл. в 2028 году.

Для сравнения: первое место в данном рейтинге занимает Польша (51,452 млрд. долл.), второе место – Саудовская Аравия (47,509 млрд. долл.), четвертое место – Германия (25,391 млрд. долл.), пятое место – Япония (24,040 млрд. долл.).