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Палубные МиГ выполнили полеты в Заполярье

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Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота.

МО РФ: Экипажи МиГ-29КУБ Северного флота выполнили полеты в Заполярье

Летчики отдельного корабельного истребительного авиационного полка смешанного авиационного корпуса Северного флота выполнили полеты на палубных истребителях МиГ-29КУБ в сложных условиях Заполярья. Об этом сообщили в Министерстве обороны России (МО РФ).

«В ходе выполнения учебно-тренировочных полетов экипажами истребителей МиГ-29КУБ отрабатывались элементы боевого маневрирования, а также полеты на простой и сложный пилотаж на различных высотах», — говорится в сообщении.

Вылеты прошли в условиях сумерек после завершения полярной ночи. Отмечается, что эти условия требуют от экипажей особой подготовки. Летчики отработали действия по наведению на цель и перехвату самолета условного противника.

МиГ-29КУБ — это учебно-боевая модификация палубного истребителя МиГ-29К. Корабельный вариант получил современную авионику и радар «Жук-МЭ» с дальностью обнаружения целей до 200 километров. МиГ-29К создан с применением технологий снижения заметности.

В октябре 2024 года в концерне «Калашников» сообщили о наращивании производства одноствольных авиационных пушек ГШ-301 для специальной военной операции. Этими орудиями оснащают истребители МиГ-29, Су-27 и их модификации.

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